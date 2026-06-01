Desbordes, previo a la Cuenta Pública: "Espero que el gobierno se concentre en las 40 mil personas con orden de expulsión"

01 jun. 2026 - 11:47 hrs.

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, entregó sus expectativas en entrevista con Meganoticias previo a la primera Cuenta Pública del presidente José Antonio Kast, poniendo el foco en seguridad, dotación policial y migración ilegal como los temas que la ciudadanía espera ver abordados con claridad.

Desbordes reconoció la existencia de un plan nacional de seguridad, pero apuntó a la necesidad de que el gobierno presente su propia impronta. "Tenemos un plan nacional de seguridad que es un marco, pero cada gobierno hace una bajada. Yo espero la bajada que va a hacer nuestro gobierno", señaló el alcalde, quien se mostró confiado en que el discurso presidencial tendrá "varios énfasis que la ciudadanía está esperando".

Entre las medidas concretas que espera escuchar, Desbordes mencionó el aumento de dotaciones de Carabineros y de la PDI, y la definición de un plan nacional de cárceles.

Migración ilegal: foco en los que ya tienen orden de expulsión

En materia migratoria, el alcalde apuntó a una propuesta práctica y acotada. "¿Por qué no nos concentramos en las 40.000 personas que están con orden de expulsión? Ya los tenemos registrados, tenemos su rostro", planteó, cuestionando que la administración anterior reconociera no saber dónde se encontraban esas personas.

"Nadie está obligado a lo imposible, tiene razón el director de inmigración, pero concentrémonos en quienes ya tienen una orden de expulsión", insistió.

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