"La educación se defiende en las calles": Todo lo que tienes que saber del paro nacional anunciado por la Confech
- Por Nicolás Díaz
¿Qué pasó?
Bajo el lema "¡Por una educación al servicio del país!", la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) anunció un paro y movilización nacional que se efectuará durante la próxima semana.
Confech convoca a paro nacional
"Decimos NO a Escuelas Protegidas, NO a la megarreforma y NO a los recortes que siguen precarizando nuestras comunidades educativas", señaló la Confech como las razones para convocar esta manifestación nacional.
"Llamamos a las federaciones y organizaciones estudiantiles a organizar sus bases, levantar jornadas de información, difusión, agitación y propaganda, y convocar masivamente a la paralización y movilización nacional", agregaron en su cuenta de Instagram.Ir a la siguiente nota
La organización estudiantil convocó el paro nacional para el próximo miércoles 3 de junio, indicando que se movilizarán "por una educación al servicio del país y de las grandes mayorías".
Finalmente, la Confech reforzó su mensaje con la frase "la educación se defiende en las calles", lo que cobra relevancia al considerar que esta será la primera movilización a gran escala que deberá enfrentar el Gobierno de José Antonio Kast, solo dos días después que pronuncie su primera Cuenta Pública.
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Paro nacional suma apoyo
Desde que se convocó el paro nacional, distintas federaciones universitarias o carreras de distintas casas de estudio ya han anunciado su adhesión a la jornada de movilización.
Sin embargo, el apoyo vino del gremio de los docentes: "El Colegio de Profesoras y Profesores de Chile se suma al llamado de movilización convocado por la Confech para el miércoles 3 de junio. La Educación Pública se defiende".
El Colegio de Profesores anunció que su directiva nacional participará de la marcha en Santiago, instando a las dirigencias regionales y comunales a replicar esta acción en sus territorios.
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