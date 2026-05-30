¿Quiénes no tienen derecho a recibir el Bono de Invierno 2026?

30 may. 2026 - 17:01 hrs.

El Bono de Invierno es un beneficio gubernamental que se otorga por una sola vez, tras el cumplimiento de ciertos requisitos etarios y de compatibilidad con otros aportes estatales.

La ayuda está destinada a personas de edad igual o superior a los 65 años, al 1 de mayo de 2026, y no hay necesidad de postularse para recibirla.

De acuerdo con ChileAtiende, la bonificación adjudica un monto de $81.257, que se recibirán junto a la pensión de mayo, siempre y cuando la pensión del destinatario no supere los $231.440, que es el valor de la pensión mínima de vejez para personas de 75 años o más.

¿Quiénes no tienen derecho al aporte del Bono de Invierno?

No tienen derecho a recibir el Bono de Invierno aquellos que reciben más de una pensión (incluido el seguro social de la Ley de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales y las pensiones de gracia).

La única manera en la que podrán recibir el beneficio es si la suma de esas pensiones es igual o menor a $231.440 (valor de una pensión mínima de vejez para personas de 75 años o más).

Asimismo, la norma suscribe que no es posible acceder si se es titular del subsidio de Discapacidad (porque está dirigido a personas menores de 18 años, según el artículo 35 de la Ley Nº 20.255) o de la indemnización del carbón (por no estar contemplados en la ley).

Si se recibe otra pensión, tampoco se puede optar por el bono, a pesar de que sume menos del tope definido.

Los que sí tienen acceso

Para acceder al Bono Invierno, el interesado debe tener 65 años o más al 1 de mayo de 2026 y pertenecer a alguno de los siguientes grupos:

Personas con pensiones contributivas.

Personas que reciben la Pensión Garantizada Universal (PGU).

Pensiones especiales de reparación.

Pensiones contributivas con APSV, PGU o pensión especial de reparación.

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