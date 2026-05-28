¿Estás dejando plata sobre la mesa? Cómo revisar si te estás perdiendo beneficios del RSH sin saberlo

28 may. 2026 - 17:26 hrs.

Si eres parte del Registro Social de Hogares pero hace tiempo no revisas tu información, es posible que hoy estés en un tramo peor del que te corresponde, y eso significa que hay bonos, subsidios y programas a los que tienes derecho pero que no estás recibiendo.

No es una situación rara. Le pasa a miles de familias en Chile, y la mayoría no lo sabe.

El problema a solucionar

El RSH no es un trámite que se hace una vez y se olvida. Es un sistema vivo que el Estado usa para decidir quién accede a cada beneficio social, y su cálculo depende de la información que tiene registrada sobre tu hogar en este momento.

El sistema actualiza automáticamente algunos datos, como tus ingresos del SII, tus cotizaciones en la AFP o tus pensiones del IPS. Pero hay información que solo tú puedes actualizar: quién vive contigo, dónde vives, las condiciones de tu vivienda y ciertos ingresos que no pasan por el sistema formal.

Si esa información cambió y no lo reportaste, tu tramo puede estar mal calculado. Y un tramo incorrecto puede estar cerrándote puertas que deberían estar abiertas.

Las 5 situaciones que más hacen perder beneficios

Estas son las razones más frecuentes por las que una familia termina en un tramo más alto del que le corresponde:

Un integrante que ya no vive contigo sigue apareciendo en tu ficha: Si un hijo adulto se fue de la casa, te separaste o falleció alguien del hogar y no lo actualizaste, el sistema sigue contando sus ingresos como parte del grupo familiar. Eso sube artificialmente el tramo y puede dejarte fuera de beneficios. Llegó alguien nuevo a vivir contigo y no lo registraste: Una pareja, un familiar mayor que vino a quedarse, un hijo que nació. Cada persona nueva que depende del mismo presupuesto cambia el cálculo y puede mejorar tu clasificación. Bajaron tus ingresos y el sistema todavía tiene los datos de antes: Si perdiste el trabajo, pasaste a media jornada o tus ingresos cayeron por cualquier razón, el RSH puede estar usando cifras de un período en que ganabas más. Esa diferencia puede ser la que te impide quedar en el 40% más vulnerable. Hay una discapacidad en el hogar que no está informada: La presencia de personas con discapacidad, dependencia o necesidades educativas especiales es un factor que mejora la calificación del hogar. Si no está registrada, el sistema simplemente no la considera. Cambiaste de domicilio y no lo actualizaste: La dirección registrada afecta la validez de tu ficha. Algunos municipios y programas cruzan esa información, y una discrepancia puede generar problemas al postular.

La novedad desde 2025 que la mayoría no conoce

Desde 2025, la Cartola del RSH tiene una sección nueva llamada "Beneficios Potenciales". Es exactamente lo que suena: el sistema revisa tu situación y te avisa si cumples las condiciones para postular a ciertos programas, como el Subsidio Familiar (SUF) o el Subsidio de Discapacidad para menores de 18 años.

Antes, tenías que investigar por tu cuenta qué beneficios existían y si calificabas para cada uno. Ahora la cartola te lo dice directamente. El problema es que muy pocas personas saben que esta sección existe, y menos aún la han revisado.

Cómo revisar tu situación hoy, paso a paso

No necesitas ir a ninguna oficina para saber en qué tramo estás y qué información tiene el Estado sobre tu hogar.

Paso 1. Entra a registrosocial.gob.cl desde tu teléfono o computador.

Entra a registrosocial.gob.cl desde tu teléfono o computador. Paso 2. Inicia sesión con tu ClaveÚnica (el RUT y la clave que usas en el Registro Civil).

Inicia sesión con tu ClaveÚnica (el RUT y la clave que usas en el Registro Civil). Paso 3. Haz clic en "Descargar Cartola Hogar".

Haz clic en "Descargar Cartola Hogar". Paso 4. Revisa con calma cada sección del documento: quiénes aparecen como integrantes del hogar, qué ingresos tiene registrados el sistema, cuál es tu tramo actual y qué dice la sección "Conoce los apoyos del Estado".

Revisa con calma cada sección del documento: quiénes aparecen como integrantes del hogar, qué ingresos tiene registrados el sistema, cuál es tu tramo actual y qué dice la sección "Conoce los apoyos del Estado". Paso 5. Si encuentras datos incorrectos o desactualizados, entra a ventanillaunicasocial.gob.cl, selecciona "Crea y actualiza tu Registro" y sigue el proceso. Los cambios suelen reflejarse en un plazo de 15 días.

Si no tienes ClaveÚnica o prefieres atención presencial, puedes ir directamente a la municipalidad de tu comuna o a cualquier sucursal de ChileAtiende con tu carnet de identidad.

Qué beneficios se pueden desbloquear según tu tramo

Dependiendo de en qué tramo quedes después de actualizar, estos son algunos de los beneficios a los que podrías acceder:

Tramo del 40% más vulnerable: Subsidio Habitacional DS49, Subsidio Familiar (SUF), Subsidio Unificado al Empleo, Bono al Trabajo de la Mujer, cupón de gas y subsidio eléctrico, entre otros.

Subsidio Habitacional DS49, Subsidio Familiar (SUF), Subsidio Unificado al Empleo, Bono al Trabajo de la Mujer, cupón de gas y subsidio eléctrico, entre otros. Tramo del 60%: Gratuidad en la educación superior, Beca Bicentenario, becas de mantención universitaria.

Gratuidad en la educación superior, Beca Bicentenario, becas de mantención universitaria. Tramo del 80%: Pensión Básica Solidaria de Invalidez y otros apoyos de protección social.

Muchas de estas ayudas no requieren postulación activa: simplemente se activan cuando el sistema detecta que cumples los requisitos. Pero si tu tramo está mal, el sistema nunca lo detecta.

La regla de oro: revisa tu cartola antes de postular a cualquier cosa

Uno de los motivos más frecuentes por los que se rechazan postulaciones a subsidios habitacionales, bonos o becas es que el sistema detecta un tramo superior al requerido. La persona califica en la realidad, pero no en el papel.

Revisar y actualizar tu RSH antes de postular toma menos de 20 minutos y puede ser la diferencia entre acceder o no a un beneficio al que llevas años teniendo derecho.

Tu información está ahí. Solo hay que ir a mirarla.

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