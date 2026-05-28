El romántico mensaje de Rafael Araneda a Marcela Vacarezza por sus 26 años de matrimonio

28 may. 2026 - 17:53 hrs.

El animador del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, Rafael Araneda, se encuentra celebrando una de las fechas más importantes de su vida.

A través de su cuenta de Instagram, dio a conocer que cumplió 26 años de matrimonio con Marcela Vacarezza. La historia de amor de la pareja ha estado marcada por diferentes momentos, los que han compartido con sus cuatro hijos: Florencia, Martina, Vicente y Benjamín.

El romántico mensaje que le dedicó Rafael Araneda a Marcela Vacarezza

El animador de Viña compartió un video en el que recapitula diversos momentos junto a Vacarezza, pero lo que más llamó la atención fue el romántico mensaje que le dedicó.

"26 años juntos... y qué regalo más lindo ha sido construir esta vida contigo. Hace exactamente un año estábamos renovando votos en Sudáfrica, emocionados, rodeados de nuestra familia, celebrando todo lo que hemos vivido", partió escribiendo Araneda.

"Y hoy, aunque la vida nos tiene en distintos lugares del mundo, nos siento más unidos que nunca. Porque al final eso es el amor después de tantos años... seguir eligiéndose, seguir riéndose juntos y seguir caminando de la mano, incluso cuando todo cambia", sigue la publicación.

El posteo cerró con un romántico "te amo hoy muchísimo más que hace 26 años".

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