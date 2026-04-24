Martina y Florencia Araneda recuerdan la vergüenza que Marcela Vacarezza las hizo pasar

24 abr. 2026 - 21:00 hrs.

En el marco del reciente estreno de su pódcast titulado Entre nosotras, las hermanas Martina y Florencia Araneda compartieron detalles sobre su vida personal y diversas anécdotas familiares.

En la tercera entrega de este espacio digital, las jóvenes profundizaron en sus personalidades y recordaron situaciones de su infancia que marcaron su crecimiento, destacando un episodio particular que involucró a su madre, la presentadora Marcela Vacarezza.

Durante la conversación, Martina tomó la palabra para ilustrar la alta sensibilidad que caracteriza a su hermana menor. Para ejemplificarlo, trajo a la memoria una situación específica que la avergonzó, ocurrida años atrás, cuando ambas asistían a celebraciones infantiles junto a su madre.

Martina y Florencia Araneda. Pódcast Entre Nosotras.

La vergüenza que pasaron las hermanas Araneda

La anécdota central gira en torno a la elección de vestimenta que Marcela Vacarezza hacía para sus hijas cuando estas eran invitadas a fiestas de cumpleaños que incluían actividades en piscinas.

Según explicó Martina, su madre solía comprarles bikinis, una opción que ella misma describió humorísticamente como "adelantada a los tiempos" pero poco atinada para el contexto social de ese momento en su círculo escolar.

"Yo todavía me acuerdo cuando era chica y fuiste a un cumpleaños con piscina y mi mamá, súper adelantada a los tiempos, cero atinada, nos compraba bikinis”, recordó y Florencia agregó: "Y todas ocupaban traje de baño entero... A mí me dio vergüenza".

Inmediatamente, Martina la interrumpió y replicó, "Ojalá te hubiera dado vergüenza. Llegaste llorando a la casa como si fuera el fin del mundo, y yo, una hermana súper comprensiva te dije: '¿Y qué te importa que te digan esas cosas?'", demostrando el nivel de sensibilidad de su hermana.

Versión de Marcela Vacarezza

Marcela Vacarezza se refirió a los hechos en entrevista con Página 7 y explicó que efectivamente "les compraba bikinis a las niñitas y jamás se me pasó por la cabeza que, en el caso de la Florencia, porque con la Martina no pasó, la molestarían en su curso por usarlos".

Asimismo, expuso que "ella (Florencia) por mucho tiempo no me dijo nada, hasta que empecé a darme cuenta de que cuando tenía cumpleaños con traje de baño, o no los llevaba o llegaba con ellos secos. Ahí me contó que todas sus compañeras iban con trajes de baño enteros", contó.

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