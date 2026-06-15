Expareja de Gaspi comparte emotivo mensaje tras la muerte del youtuber: "Te agradezco de por vida"

15 jun. 2026 - 11:06 hrs.

¿Qué pasó?

Las reacciones por la muerte de Gaspar Prim, conocido en redes sociales como “Gaspi”, continúan apareciendo en plataformas digitales.

Entre ellas destacó la de Juliana “Juli” Savioli, creadora de contenido argentina de 24 años y expareja del influencer entre 2022 y 2023, quien publicó una historia en su cuenta de Instagram.

La publicación llegó horas después de que se confirmara el fallecimiento del youtuber argentino en el accidente aéreo ocurrido en Río de Janeiro, Brasil, donde también murió el cantante estadounidense Oliver Tree y otras cuatro personas.

"Me cuesta pensar que es real. Tengo dolor, presión y vacío en el pecho", fue parte del mensaje de Savioli.

El emotivo mensaje de despedida

En medio de las muestras de pesar, Savioli compartió un mensaje dedicado a quien fue su pareja.

En la historia publicada en Instagram escribió: "No tengo palabras, no las encuentro. Me cuesta pensar que es real. Tengo dolor, presión y vacío en el pecho".

Y agregó: "Solo sé que te guardo en mi corazón. No creo que lo pueda asimilar nunca. Te aprecio y abrazo con el alma, estés donde estés”.

La creadora de contenido también realizó una segunda reflexión en la misma publicación: “Te transformaré en mi motor. Te agradezco de por vida”.

Una relación seguida por miles

Gaspi y Juli Savioli mantuvieron una relación que se hizo conocida públicamente entre sus seguidores.

En octubre de 2022, durante la Argentina Game Show, el youtuber le pidió formalmente que fuera su novia en una videollamada proyectada en las pantallas del escenario principal frente a miles de asistentes.

De acuerdo con información publicada por el diario La Nación, la relación terminó en abril de 2023 en medio de rumores que generaron una alta exposición mediática para ambos creadores de contenido.

Desde entonces, ambos continuaron desarrollando sus proyectos por separado.

Antecedentes del siniestro

Según informó CNN Brasil, durante la mañana del domingo en Recreio dos Bandeirantes, en la zona suroeste de Río de Janeiro, se produjo un choque entre dos helicópteros.

El portavoz del Cuerpo de Bomberos, Fabio Contreiras, señaló que el accidente dejó seis víctimas fatales, entre ellas el youtuber argentino.

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