Melt Pizzas busca trabajadores: Revisa las ofertas laborales disponibles en distintas regiones de Chile

12 ag. 2026 - 16:00 hrs.

Melt Pizzas mantiene 28 ofertas de empleo publicadas en su perfil de Laborum, con vacantes para distintos cargos y modalidades de trabajo en varias regiones del país.

La empresa señala en su perfil que actualmente cuenta con 30 locales a nivel nacional y que busca personas responsables, con buena actitud y orientadas al servicio.

Estas son algunas de las ofertas laborales disponibles

Operarios en Santiago

Melt Pizzas busca operarios para la Región Metropolitana, con vacantes múltiples en Santiago. El cargo contempla funciones como elaboración de productos en cocina, atención telefónica para la toma de pedidos, atención de caja y mantención y limpieza del local.

La oferta considera modalidades Full Time de 45 horas, además de jornadas Part Time de 30 y 20 horas. Entre los requisitos se encuentra ser mayor de 18 años.

Operarios en Calama

La empresa también tiene vacantes para operarios en Calama, con opciones Full Time y Part Time.

Entre las funciones se encuentran la elaboración de productos, atención telefónica, atención de caja y labores de limpieza y mantención. La publicación señala beneficios como uniforme, colación diaria, locomoción al domicilio para turnos de cierre, descuentos y seguro complementario de salud optativo.

Operarios en La Serena

Otra de las ofertas corresponde a operarios para La Serena. El puesto contempla jornadas Full Time y Part Time, con turnos que pueden desarrollarse entre lunes y domingo.

Al igual que otras vacantes para operarios, las funciones incluyen labores en cocina, toma de pedidos, atención de caja y limpieza general del local. La publicación también establece como requisito ser mayor de 18 años.

Encargado de turno en Chillán

Melt Pizzas busca además un encargado de turno para su local en Chillán.

Entre sus principales funciones se encuentran liderar grupos de aproximadamente 20 a 25 personas, realizar inventarios, manejar dinero y cuadres de caja, entrenar al personal, supervisar el cumplimiento de procedimientos y responder quejas o sugerencias de clientes.

Para este cargo se solicita experiencia mínima de un año en Fast Food o restaurante liderando equipos de trabajo, además de disponibilidad completa para realizar turnos rotativos.

Encargado de turno en Santiago

Otra de las alternativas disponibles corresponde al cargo de encargado de turno para locales de la Región Metropolitana.

La persona seleccionada deberá liderar equipos, realizar toma de inventario, manejar dinero, apoyar el control de costos, entrenar al personal y supervisar el funcionamiento general de las tiendas.

Entre los requisitos se solicita experiencia mínima de un año en Fast Food o restaurante liderando equipos de trabajo, junto con disponibilidad para realizar turnos rotativos de apertura, medio y cierre.

¿Qué beneficios ofrece la empresa?

De acuerdo con las publicaciones disponibles en Laborum, entre los beneficios mencionados para distintas vacantes de Melt Pizzas se encuentran la entrega de uniforme, colación diaria, locomoción al domicilio para turnos de cierre, descuentos para colaboradores, Mutual de Seguridad, Caja de Compensación Los Andes y seguro complementario de salud optativo.

Algunas ofertas también incluyen plan de desarrollo, convenio con gimnasio Smart Fit y acceso a una plataforma con distintos descuentos.

Las condiciones específicas dependen del cargo y la ubicación de cada vacante. Las ofertas y sus detalles se encuentran disponibles en el perfil de la empresa en Laborum (clic acá para conocer todas las ofertas).

Todo sobre Ofertas Laborales