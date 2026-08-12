Tras terremotos en Sudamérica: ¿Hay mayor riesgo para Chile?

12 ag. 2026 - 16:24 hrs.

Los recientes sismos registrados en Colombia y Venezuela han generado dudas sobre si estos eventos podrían aumentar el riesgo de un terremoto de gran magnitud en Chile.

Frente a esta inquietud, la geóloga y académica del Departamento de Ingeniería de Minas de la Universidad de La Serena, Nicoletta Consuela Milú, explicó que, aunque los países comparten un contexto tectónico activo, cada zona tiene dinámicas propias.

¿Los sismos en otros países pueden influir en Chile?

“Venezuela y Colombia pueden presentar actividad sísmica al mismo tiempo que Chile, porque Sudamérica está rodeada por límites tectónicos activos. La diferencia es que cada zona acumula y libera esfuerzos de acuerdo con su propio contexto tectónico”, señaló la especialista.

La académica explicó que en Colombia interactúan principalmente las placas Nazca, Sudamérica y Caribe, mientras que en Chile la principal fuente de terremotos es la subducción de la placa de Nazca bajo la placa Sudamericana.

¿Existe un efecto dominó?

Respecto a la posibilidad de que un terremoto en Colombia aumente el riesgo para Chile, Milú fue enfática.

“El punto geológico importante es que Colombia y Chile comparten la influencia de la placa de Nazca, pero eso no significa que el terremoto colombiano puede funcionar como una fila de dominós hacia Chile”, afirmó.

El fenómeno de activación sísmica dinámica

La experta explicó que existe un fenómeno denominado activación sísmica dinámica o a distancia, mediante el cual las ondas sísmicas pueden gatillar pequeños movimientos en fallas que ya estaban próximas a activarse.

Sin embargo, aclaró que “esto no significa que pueda ocurrir un gran terremoto en nuestro país”.

De esta forma, la especialista descartó que los recientes sismos registrados en otros países de Sudamérica permitan anticipar un aumento del riesgo de un gran terremoto en Chile.