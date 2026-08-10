"Estamos disponibles para apoyar": Kast ofrece a ayuda a Colombia tras fuerte terremoto

10 ag. 2026 - 12:01 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente José Antonio Kast envió un mensaje de apoyo para el pueblo colombiano tras el devastador terremoto de magnitud 7,4 que afectó al occidente del país cafetero durante la mañana de este lunes.

A través de sus redes sociales, el Mandatario envió su solidaridad al país y puso a disposición del gobierno de Colombia el apoyo técnico y la asistencia que consideren necesaria para enfrentar la emergencia.

"Chile conoce el dolor"

Mediante una publicación en su cuenta de X, el jefe de Estado escribió: "Toda nuestra solidaridad con el pueblo colombiano tras el fuerte terremoto que afectó al occidente del país".

"Chile conoce el dolor y el desafío que dejan los sismos. Estamos disponibles para apoyar en lo que Colombia necesite", añadió.

Sismo dejó al menos 18 fallecidos

El movimiento telúrico se registró a las 07:34 horas locales (08:34 en Chile) con epicentro en la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, a una profundidad de 100 kilómetros.

El fuerte remezón provocó colapsos de infraestructuras y daños de consideración en ciudades como Pereira y Cali, además de ser percibido en países vecinos como Ecuador, Panamá y Venezuela.

Hasta el momento, las autoridades locales han confirmado al menos 18 personas fallecidas en la ciudad de Pereira, mientras que en Cali se mantienen operando equipos de emergencia para rescatar a personas atrapadas en una veintena de edificios colapsados.

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