Bono por control niño sano: ¿Cómo se acredita para recibir los pagos?

10 ag. 2026 - 12:00 hrs.

El Bono por Control Niño Sano es un aporte monetario destinado a familias que participan del subsistema Chile Seguridades y Oportunidades y que tienen entre sus integrantes a niños o niñas menores de 6 años.

Durante 2026, el beneficio entrega $10.000 mensuales por cada menor de 6 años que cumpla las condiciones establecidas, durante el período que determine el Plan de Intervención firmado por la familia. El aporte, además, es compatible con otras transferencias y subsidios entregados por el Estado.

¿Quiénes pueden recibir el Bono por Control Niño Sano?

Para acceder al beneficio se deben cumplir una serie de condiciones. El hogar debe formar parte del Subsistema Chile Seguridades y Oportunidades, haber firmado la carta compromiso y el Plan de Intervención y estar recibiendo tanto el Bono de Protección como el Bono Base Familiar.

Además, el grupo familiar debe tener integrantes menores de 6 años al 31 de marzo del año respectivo y acreditar que cuentan con sus controles de salud de niño sano o niña sana al día.

Un punto importante es que no se debe postular al bono. La incorporación al beneficio se realiza cuando se cumplen las condiciones establecidas, pero sí es necesario efectuar la acreditación correspondiente del control de salud.

¿Cómo se acredita el control de niño sano?

Para acreditar que el menor mantiene sus controles de salud al día, el adulto responsable debe presentar el carné de control de niño sano o niña sana en la municipalidad correspondiente.

La acreditación debe realizarse de acuerdo con un calendario que considera la edad del niño o niña y que comienza a regir desde la fecha en que la familia firma el Plan de Intervención.

En el caso de los menores de 2 años al 31 de marzo, los hogares deben realizar la acreditación en cuatro oportunidades.

Para los niños y niñas que tengan entre 2 y menos de 6 años al 31 de marzo, la acreditación debe efectuarse en dos oportunidades.

¿Cuánto entrega el beneficio en 2026?

El monto establecido para este año es de $10.000 mensuales por cada niño o niña menor de 6 años que cumpla con los requisitos.

Por ejemplo, si un hogar tiene dos menores de 6 años que cumplen las condiciones, el aporte puede llegar a $20.000 mensuales, mientras se mantenga el cumplimiento de los requisitos y durante el período correspondiente al Plan de Intervención.

El pago se realiza junto con el Bono de Protección y el Bono Base Familiar, por lo que utiliza la misma modalidad, fecha y lugar de pago de estos beneficios.

El beneficio se entrega al integrante de la familia que corresponda según un orden de prioridad establecido: En primer lugar se considera a la madre de personas menores de 18 años, o de personas con certificación de invalidez, discapacidad mental o que puedan ser causantes del Subsidio Familiar.

Luego se contempla a una mujer mayor de 18 años que sea jefa de hogar o pareja del jefe de hogar, seguida por una mujer mayor de 18 años que desempeñe la función de dueña de casa.

Si no existen mujeres que cumplan esas condiciones, el beneficio puede ser entregado al hombre mayor de 18 años que sea jefe de hogar. También existen otras prioridades para determinar quién recibe el pago cuando ninguna de las situaciones anteriores se aplica.

¿Tiene algún costo el trámite?

No. La acreditación del control de niño sano no tiene costo. La principal gestión que debe realizar la familia es acudir a su municipalidad y presentar el carné de control de niño sano o niña sana que permita acreditar que las atenciones de salud requeridas se encuentran al día.

Por tratarse de un beneficio no postulable, las familias que participan del Subsistema Chile Seguridades y Oportunidades deben preocuparse principalmente de mantener los controles de salud al día y realizar las acreditaciones correspondientes para continuar recibiendo el aporte durante el período en que cumplan las condiciones.

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