Casi 400 kilos de coca: detienen a carabinero activo ligado a red narco con nexos con el Cartel Jalisco Nueva Generación

10 ag. 2026 - 12:04 hrs.

Una indagatoria encabezada por la Fiscalía de Alta Complejidad de San Antonio, junto a la PDI, sigue desde hace varios meses los nexos en Chile de una organización vinculada al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una de las principales estructuras del narcotráfico mexicano.

Las últimas diligencias, de las que tuvo conocimiento Mega Investiga, permitieron detener a un carabinero en servicio activo, un ciudadano mexicano y un ciudadano colombiano, además de incautar cerca de 400 kilos de cocaína.

Según antecedentes conocidos por Mega Investiga, la organización investigada habría utilizado el Puerto de San Antonio como plataforma para sacar cargamentos de droga desde Chile con destino a distintos países de Europa.

La indagatoria es dirigida por la Fiscalía de Alta Complejidad de San Antonio, mientras que las diligencias han estado a cargo de un equipo especializado de la Brigada Antinarcóticos (Briant) de Valparaíso de la PDI.

Uno de los antecedentes más relevantes de la investigación es precisamente la conexión internacional que los investigadores atribuyen a la estructura. De acuerdo con información recabada por Mega Investiga, existen antecedentes que vinculan a la organización investigada con el Cartel Jalisco Nueva Generación, cuya eventual participación y alcance dentro de la operación forman parte de las materias que busca establecer la investigación.

La caída del receptor

El punto de inflexión para desarticular parte de la estructura se produjo lejos de San Antonio.

Según pudo establecer Mega Investiga, detectives de la PDI lograron detener en la frontera entre Chile y Perú a quien es sindicado como un presunto receptor o dealer del cargamento de droga. A partir de ese procedimiento, los investigadores consiguieron avanzar sobre otros integrantes de la organización y concretar nuevas detenciones.

Entre los arrestados figura un funcionario de Carabineros en servicio activo, cuyo presunto rol dentro de la estructura criminal es uno de los aspectos que la fiscalía deberá exponer ante el tribunal.

También fueron detenidos un ciudadano mexicano y un ciudadano colombiano. La presencia de ambos extranjeros es parte de los antecedentes que están siendo analizados para reconstruir la estructura, sus conexiones fuera de Chile y la ruta que habría seguido la droga.

La investigación permitió, además, la incautación de cerca de 400 kilos de cocaína, uno de los principales golpes de la indagatoria.

San Antonio como plataforma hacia Europa

Las diligencias se desarrollaron bajo reserva durante varios meses y apuntan a una organización con conexiones internacionales que habría aprovechado la infraestructura portuaria de San Antonio para sacar cargamentos de cocaína con destino al mercado europeo.

Precisamente, uno de los focos de la investigación ha sido determinar cómo operaba la estructura en Chile, quiénes facilitaban la logística necesaria para movilizar los cargamentos y qué participación tenía cada uno de los ahora detenidos.

En ese contexto, la presencia de un carabinero en servicio activo aparece como una de las aristas especialmente sensibles del caso. Su eventual función dentro de la organización y los antecedentes reunidos en su contra serán parte de la información que el Ministerio Público expondrá ante el Juzgado de Garantía de San Antonio.

Hasta ahora, las autoridades no han informado oficialmente los delitos específicos que serán imputados a cada uno de los detenidos.

El control de detención está fijado para este lunes al mediodía en el Juzgado de Garantía de San Antonio, audiencia en la que la Fiscalía de Alta Complejidad expondrá los primeros antecedentes de la investigación y se conocerá el detalle de las imputaciones.

Mega Investiga consultó a Carabineros en reiteradas ocasiones respecto de la detención del funcionario en servicio activo. Desde el Departamento de Comunicaciones, hasta el cierre de esta nota, no quisieron referirse a los hechos.