Confirman al menos 18 fallecidos tras terremoto de magnitud 7,4 en Colombia

10 ag. 2026 - 11:34 hrs.

¿Qué pasó?

Al menos 18 personas murieron en la ciudad colombiana de Pereira tras el fuerte terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el oeste del país durante la mañana de este lunes, según informó el alcalde Mauricio Salazar.

El sismo, registrado a las 07:34 horas locales (08:34 en Chile) con epicentro en San José del Palmar (departamento del Chocó) y una profundidad de 100 kilómetros, se sintió con fuerza en grandes ciudades como Bogotá, Cali y en países vecinos como Ecuador y Panamá.

Víctimas fatales y colapsos

La ciudad de Pereira fue una de las más golpeadas hasta el momento, confirmándose la pérdida de vidas humanas. "Hasta el momento llevamos nosotros registrados 18 personas muertas, lamentablemente. La situación es crítica", advirtió el alcalde de Pereira, Mauricio Salazar.

En tanto, en Cali, la tercera ciudad más importante del país, las autoridades locales informaron la emergencia por atrapamientos. "Tenemos por lo menos 20 estructuras colapsadas en Cali con personas atrapadas. Le he solicitado apoyo al alcalde de Bogotá y al alcalde de Medellín con rescatistas", señaló el alcalde Alejandro Eder.

Asimismo, en Quibdó y diversos puntos del Eje Cafetero se reportaron derrumbes de viviendas y graves daños en infraestructura.

Corte de servicios y suspensión de vuelos

El movimiento telúrico provocó la interrupción masiva de los servicios de electricidad y telefonía móvil en las zonas cercanas al epicentro. Como medida de precaución, la Aeronáutica Civil anunció la suspensión temporal de las operaciones en los aeropuertos de Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago y Buenaventura mientras se evalúan los daños en las pistas y terminales.

Frente a la catástrofe, el Presidente Abelardo de la Espriella confirmó que viajará al Eje Cafetero para supervisar las labores de rescate en terreno.

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