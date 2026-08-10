El cambio que tendrá icónico lugar de Providencia: Así será la remodelación del Paseo Las Palmas

10 ag. 2026 - 11:21 hrs.

¿Qué pasó?

Durante décadas, el Paseo Las Palmas ha sido mucho más que un espacio peatonal en Providencia. Desde los años 80, sus galerías y alrededores se transformaron en un punto de encuentro para distintas generaciones y tribus urbanas, convirtiéndose en parte de la identidad de la comuna.

Ahora, casi medio siglo después de su transformación en paseo peatonal, el sector vuelve a experimentar un cambio importante. La Municipalidad de Providencia inició un proyecto de mejoramiento integral que contempla una inversión de $1.473 millones y una intervención de más de 4.300 metros cuadrados.

El histórico punto de encuentro de Providencia

El Paseo Las Palmas comenzó a adquirir su actual identidad a partir de la transformación urbana de Providencia. Hasta 1978, por el lugar circulaban vehículos, pero posteriormente la apertura de Nueva Providencia permitió avanzar hacia una red de paseos peatonales.

El proyecto estuvo vinculado al trabajo del urbanista Germán Bannen, quien buscaba conectar distintos puntos de la comuna y potenciar una idea de ciudad donde sus habitantes pudieran vivir, trabajar y realizar sus actividades cotidianas sin necesidad de desplazarse fuera de Providencia.

Durante los años 80, el lugar también se convirtió en un punto de reunión para distintas expresiones juveniles. Metaleros, punks, seguidores del new wave y amantes del pop coincidían en sus alrededores.

A pocos metros se encontraba además la recordada disquería Circus, considerada por sus visitantes como uno de los principales lugares para encontrar novedades musicales antes de que llegaran masivamente a Chile.

¿Qué cambiará con la remodelación?

Las obras consideran una intervención integral del entorno del Paseo Las Palmas: Entre los principales trabajos se contempla la renovación de 3.820 metros cuadrados de veredas, incorporando criterios de accesibilidad universal, además de la recuperación de 863 metros cuadrados de calzada vehicular.

El proyecto también contempla un nuevo sistema de drenaje de aguas lluvias, pensado para favorecer la infiltración del agua en el subsuelo y reducir los problemas de anegamiento.

A esto se sumarán cerca de 400 metros cuadrados de jardines sustentables, que tendrán riego automático y más de 2.000 plantas y arbustos de bajo consumo hídrico.

Además, se contempla la plantación de 10 árboles y una renovación del sistema de iluminación con 36 luminarias LED.

Mantendrán la característica estructura blanca

Uno de los elementos que generó interés durante el desarrollo del proyecto fue la tradicional estructura de cubierta blanca ubicada en el Paseo Las Palmas.

La propuesta original de los arquitectos Patricio Lopetegui y Pablo Arellano, del estudio Lopetegui Arellano, contemplaba retirar dicha estructura debido a que no existiría un fundamento arquitectónico fehaciente para su permanencia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lopetegui + Arellano Arquitectos (@lopeteguiarellano.arquitectos)

Sin embargo, tras las opiniones y solicitudes de vecinos y usuarios del sector, finalmente se decidió mantenerla como parte del renovado paseo.

El nuevo mobiliario también busca mejorar la experiencia de quienes utilizan el espacio. El proyecto contempla la instalación de 23 escaños, 53 bancas y cinco estacionamientos para bicicletas.

De las tribus urbanas a las nuevas generaciones

La historia del Paseo Las Palmas también está ligada a la cultura popular y musical de Santiago. El escritor Sergio Paz ha recordado el lugar como un espacio donde distintas tribus urbanas podían coincidir de manera espontánea.

En ese entonces, el paseo podía reunir a músicos y personajes de distintas escenas culturales, en una época en que las diferencias entre grupos no necesariamente impedían compartir un mismo espacio. Con la remodelación, el objetivo es recuperar parte de ese carácter de lugar de encuentro, pero adaptándolo a las necesidades actuales de la comuna.

El proyecto contempla además ordenar las terrazas gastronómicas, mejorar los cruces peatonales, reforzar la iluminación y seguridad, incorporar infraestructura para bicicletas y facilitar la movilidad de personas con distintas necesidades de accesibilidad.

Así, el histórico Paseo Las Palmas busca comenzar una nueva etapa sin perder completamente las características que lo convirtieron, durante décadas, en uno de los lugares más reconocibles y particulares de Providencia.

Todo sobre Providencia