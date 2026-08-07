Providencia suma 33 cámaras de Oxxo a su sistema de seguridad: Así funciona la nueva estrategia municipal

07 ag. 2026 - 21:13 hrs.

¿Qué pasó?

La Municipalidad de Providencia reforzó su sistema de seguridad con la incorporación de 33 cámaras de vigilancia de tiendas Oxxo a la central de televigilancia de la comuna, que actualmente cuenta con 1.025 dispositivos conectados.

La medida forma parte de una estrategia de integración de cámaras públicas y privadas para mejorar la capacidad de detectar delitos mientras están ocurriendo y facilitar una respuesta más rápida de los equipos de seguridad municipal.

Un ejemplo de cómo funciona este sistema ocurrió en una tienda Oxxo ubicada en calle Barros Errázuriz. Cerca de las 22:00 horas, un grupo de tres delincuentes ingresó al local, intimidó a las trabajadoras y comenzó a sacar especies.

Mientras uno de los sujetos cerraba la cortina metálica para intentar evitar que el robo fuera detectado desde el exterior, la situación ya estaba siendo observada por los equipos de seguridad de Providencia a través de las cámaras.

Cuando los delincuentes se percataron de la presencia de los funcionarios del 1414, estos ya se encontraban en las inmediaciones del local.

Cámaras permitieron ubicar a delincuentes tras otro robo

En otro procedimiento registrado en una tienda Oxxo de la comuna, funcionarios se encontraron con trabajadoras que habían denunciado un robo ocurrido minutos antes.

Gracias a las cámaras del establecimiento y al sistema de televigilancia de Providencia, los equipos lograron seguir el desplazamiento de los sospechosos.

Los delincuentes intentaron escapar ingresando al Metro Salvador, pero fueron alcanzados por funcionarios del 1414.

Estos casos son parte de la estrategia que busca conectar distintas fuentes de imágenes para mejorar la capacidad de reacción ante hechos delictivos.

Providencia ya tiene 1.025 cámaras conectadas

Actualmente, Providencia cuenta con 1.025 cámaras conectadas a su central de televigilancia.

De ese total, 497 corresponden a cámaras incorporadas mediante convenios público-privados, lo que permite ampliar la cobertura más allá de los dispositivos instalados directamente en espacios públicos.

La red incluye cámaras ubicadas en la vía pública, otras instaladas en edificios residenciales y, ahora, las correspondientes a las tiendas Oxxo de la comuna.

Desde el municipio explican que el objetivo no es únicamente registrar delitos después de que ocurren, sino utilizar las imágenes para prevenirlos y mejorar la capacidad de respuesta cuando se producen.

La red también permite detectar situaciones de emergencia que puedan ocurrir durante el día y entregar información a los equipos desplegados en terreno.

Oxxo busca reforzar la seguridad de sus trabajadores

La incorporación de las cámaras de los locales comerciales también apunta a mejorar la seguridad de los trabajadores que se desempeñan en estos establecimientos, algunos de los cuales funcionan durante las 24 horas.

Desde la comuna plantean que estos locales pueden convertirse en objetivos para delincuentes que recorren distintos puntos y cometen robos sucesivos, por lo que contar con las imágenes directamente integradas a la central permite reaccionar con mayor rapidez.