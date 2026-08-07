Escapó de sus captores y los denunció: Detienen a cuatro sujetos por robo con secuestro en O'Higgins

07 ag. 2026 - 21:00 hrs.

¿Qué pasó?

La investigación, desarrollada por el OS-9 de Carabineros en coordinación con la Fiscalía Regional de O'Higgins, permitió identificar a los presuntos responsables de un violento delito registrado el pasado 20 de abril, cuando un ciudadano colombiano fue interceptado por cuatro individuos armados.

Según los antecedentes de la indagatoria, la víctima fue obligada a trasladarse hasta su domicilio, donde fue maniatada mientras los sujetos sustraían diversas especies.

Posteriormente, fue llevada a distintos inmuebles ubicados en las comunas de Graneros y Rancagua, desde donde logró escapar para denunciar lo ocurrido ante Carabineros.

Investigación permitió identificar los inmuebles utilizados

Tras la denuncia, personal especializado del OS-9 realizó diversas diligencias investigativas que permitieron establecer la identidad de los involucrados y ubicar los inmuebles donde la víctima permaneció retenida.

Durante el proceso, los investigadores también determinaron que algunos de estos domicilios eran utilizados para la comercialización de sustancias ilícitas. Con estos antecedentes, la Fiscalía gestionó órdenes de entrada y registro para siete viviendas: tres en Graneros y cuatro en Rancagua.

Cuatro detenidos y droga incautada

Como resultado del operativo, Carabineros detuvo a cuatro personas: Un chileno de 46 años con antecedentes policiales, un ciudadano cubano de 33 años; y dos venezolanos de 30 años y 31 años.

Además, durante los allanamientos se incautaron seis municiones calibre 9 milímetros marca Luger, tres municiones calibre 38, marihuana a granel, sulfato de bario, fluoxetina, cinco pesas digitales, bolsas dosificadoras, $94 mil en efectivo y tres teléfonos celulares.

Por instrucción del Ministerio Público, los cuatro imputados fueron puestos a disposición del tribunal para su respectivo control de detención, mientras continúan las diligencias para esclarecer completamente la participación de cada uno en los hechos investigados.