Operativo en el "Barrio Chino" de Lo Espejo: Detienen a siete sujetos con fentanilo, armas y un chaleco antibalas

05 ag. 2026 - 23:26 hrs.

¿Qué pasó?

Un patrullaje de rutina desbarató un punto de acopio de armas y drogas en pleno "Barrio Chino" de Lo Espejo. Personal de Carabineros logró la detención de siete hombres y sacó de circulación un peligroso arsenal que incluía armamento, munición pesada y dos ampollas de fentanilo.

El procedimiento se desencadenó durante la tarde del miércoles en la calle Santa Adriana, un sector marcado por la violencia donde, hace solo unas semanas, el delincuente conocido como "El Panda" baleó a dos policías. En esa misma zona, efectivos de Radiopatrullas sorprendieron a cerca de diez sujetos exhibiendo y manipulando un arma de fuego a plena luz del día.

Al verse acorralados por los uniformados, los sospechosos corrieron en distintas direcciones para ocultarse en los pasajes y al interior de los blocks habitacionales del sector. Sin embargo, la persecución permitió acorralar a los involucrados dentro de un departamento que utilizaban como centro de operaciones y bodega delictiva.

Fentanilo, cargadores extendidos y un chaleco táctico

Al revisar la vivienda y la ropa de los sospechosos, Carabineros confirmó la peligrosidad del grupo. En el lugar se incautó una pistola equipada con mira láser y linterna, dos cargadores convencionales, un cargador extendido y un chaleco antibalas, además de 81 cartuchos de diversos calibres (9 mm, 12 y .380).

El hallazgo de sustancias ilícitas también encendió las alarmas: los efectivos decomisaron dos ampollas de fentanilo, junto a 347 gramos de pasta base, 243 gramos de marihuana, ketamina y cocaína. En el mismo operativo se confiscaron siete balanzas digitales, celulares, dinero en efectivo y más de 100 cajetillas de cigarrillos de contrabando.

Carabineros explica el procedimiento

El mayor Gastón Gallardo Ramírez, comisario de la 30ª Comisaría de Radiopatrullas e Intervención Policial, explicó que la presencia policial responde directamente a la escalada de violencia en la zona. "Identificamos a un grupo de diez sujetos aproximadamente que se encontraban manipulando un arma de fuego al interior de los bloques. Ante la presencia policial huyen en diferentes direcciones, pero logramos la detención de siete adultos, todos con antecedentes penales", detalló el oficial.

El uniformado enfatizó que estos operativos focalizados buscan atacar los delitos más graves que afectan diariamente a los vecinos, como "disparos a Carabineros y robos a transeúntes".

Los siete detenidos —todos chilenos de entre 18 y 36 años con nutrido prontuario policial— pasarán a control de detención durante la mañana de este jueves en el Bloque de Flagrancia de la Fiscalía.