Kast valora aprobación de la megarreforma: "Va a generar que se ratifique la confianza que hoy día hay en el mundo hacia Chile"

05 ag. 2026 - 12:54 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente José Antonio Kast valoró este miércoles la aprobación de la denominada megarreforma en el Congreso, asegurando que la iniciativa marca un punto de inflexión para el país. Las declaraciones las realizó durante un encuentro empresarial organizado por la Cámara Regional del Comercio de Valparaíso, en la antesala de la cadena nacional que encabezará durante la noche.

El Mandatario afirmó que la aprobación del proyecto era una prioridad para el Ejecutivo. "Para nosotros era urgente, era primordial aprovechar el proyecto de reconstrucción, que es un proyecto de reconstrucción que lanzamos en dos regiones, de manera descentralizada, porque lo presentamos a la opinión pública en la región del Biobío, golpeada por los desastres en la comuna de Penco, y también el ministro Poduje estuvo acá (en la región de Valparaíso), porque teníamos que tener el seguro de los recursos para la reconstrucción en la región de Valparaíso, y no generar desesperanza en las personas", partió diciendo.

En esa línea, agregó que el objetivo de la iniciativa es compatibilizar el crecimiento económico con el resguardo ambiental. "Haciendo las cosas bien, cuidando el medio ambiente, se pueden lograr las dos cosas, que es un crecimiento sustentable en el tiempo. Y ese proyecto se aprobó ayer (martes), y al menos como lo vemos nosotros, hay un antes y un después", afirmó.

Kast destaca que se trata de una reforma estructural

Durante su intervención, el Presidente también se refirió a la estrecha votación con la que fue despachada la iniciativa en el Senado, señalando que aquello no le resta relevancia al proyecto.

“Este proyecto de ley que se aprobó ahora en cuatro meses es bastante inédito, que es un proyecto que es una reforma estructural. Más allá, la discusión está ahí, se aprobó por un voto, dos votos, con dos abstenciones, una abstención... la Corfo se aprobó por un voto y aquí reconocían la labor de la Corfo en temas de innovación, en temas de emprendimiento", recalcó.

"Nosotros creemos que este es un proyecto estructural en temas de competitividad tributaria, en temas de adaptabilidad, en temas de facilitación regulatoria, que va a generar que se ratifique la confianza que hoy día hay en el mundo hacia Chile", concluyó el Mandatario.

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