"Zar de la belleza" elogia a Dominga López en Miss Universo y le ofrece ayuda: "Estamos a tu orden"

05 ag. 2026 - 13:48 hrs.

Dominga López todavía celebra su coronación como Miss Universo Chile 2026, pero su camino hacia la competencia internacional ya comenzó con una importante recomendación sobre la mesa. Osmel Sousa, reconocido como “El zar de la belleza”, la llenó de elogios y se ofreció a ayudarla en su preparación para el certamen mundial, aunque también lanzó una advertencia sobre los aspectos que debería trabajar.

A través de un video publicado en TikTok, el asesor internacional destacó su estilo, personalidad y capacidades, asegurando que la candidata tiene elementos que la diferencian de otras participantes.

Cabe señalar que López, de Viña del Mar, se quedó con la banda nacional y ahora se alista para competir en la 75 edición de Miss Universo, que se realizará el próximo 24 de noviembre en Puerto Rico.

Osmel Sousa destaca las cualidades de Dominga López

“Muchos me han llamado preguntándome qué opino de la Miss Chile. Bueno, yo di mis favoritas, pero en realidad la que ganó era la que me gustaba”, afirmó Osmel Sousa al referirse a la elección de Dominga López.

El experto explicó que una de las características que más llamó su atención fue la propuesta estética de la chilena, a quien calificó como una candidata con una imagen distinta a lo habitual en este tipo de concursos.

“Porque tiene un estilo nuevo, moderno, una cosa diferente, no el melenón que todos le ponen a esas candidatas, que llega hasta la cintura. No, esta niña es preciosa”, señaló.

“Además, es inteligentísima. No es cualquier candidata. Va bien duro”, agregó.

El cambio de imagen que recomienda para la competencia

Tras sus elogios, Osmel Sousa también entregó algunas recomendaciones relacionadas con la imagen de Dominga López.

“No le corten el pelo. Dejen que le crezca un poquito más. Porque es un largo que no es ni chicha ni limonada. Además, cuando la enfocan en el escenario, en televisión, da un viso rojo y ustedes saben que el rojo es un color muy difícil para una mujer”, explicó.

“Yo le pondría el pelo castaño, un castaño bonito. Cuando le crezca un poco el pelo, me encantaría que se hiciera un look como de una estrella de Hollywood de los años 50”, comentó.

La invitación de “El zar de la belleza” y su advertencia

Junto con sus recomendaciones, Osmel Sousa extendió una invitación directa a Dominga López para recibir apoyo durante su preparación, asegurando que está dispuesto a orientarla antes de su participación en Miss Universo.

“Dominga, aquí estamos en Venezuela. Si quieres venir para acá, yo te acepto porque me encantas”, manifestó.

En esa misma línea, sostuvo que la representante chilena necesita contar con un equipo profesional que pueda acompañarla en los distintos aspectos que exige una competencia internacional, dejando ver que en Chile no cuenta con ese aspecto.

“Es una lástima que esta niña tan bella vaya a pasar un poco desapercibida en el concurso de Miss Universo de este año. Es una buena candidata que hay que meter en la mano. Así que tú sabes, mi amor, estamos a tu orden”, expresó.

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