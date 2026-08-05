El complicado momento que vive icónica figura del humor chileno: "Tengo que hacerme como diez exámenes"

05 ag. 2026 - 12:38 hrs.

El reconocido comediante Julio Monsalve, inmortalizado por su querido personaje "Peñeteñe", del icónico dúo humorístico Millenium Show, encendió las alarmas entre sus seguidores tras reaparecer en la pantalla chica y confesar la difícil situación médica que atraviesa.

A más de dos años de haber hecho público un delicado estado de salud que lo alejó temporalmente de las pistas, el humorista asistió como invitado a un programa de Vía X para contar detalles de su presente.

Durante la conversación, aunque hubo momentos de risas y recuerdos nostálgicos sobre sus años de éxito, el comediante no ocultó el complejo momento personal por el que transita. Ante su evidente cambio físico, sinceró que enfrenta un nuevo y grave problema de salud que amenaza directamente su visión.

Una costosa intervención para no perder la vista

El integrante de Millenium Show reveló la urgencia médica que hoy lo mantiene en vilo: "Tengo que hacerme un trasplante de córnea sí o sí, o si no pierdo la vista. Estoy complicadísimo de salud. Tengo cataratas y la operación sale 2.8 millones", detalló durante la entrevista.

El humorista explicó además que el camino hacia la intervención quirúrgica no es sencillo ni inmediato, ya que primero debe someterse a una rigurosa batería de estudios para estabilizar su organismo.

Peñeteñe y Turrón / Redes sociales

"Tengo que hacerme como diez exámenes todavía, porque debo tener todo controlado para poder operarme", puntualizó.

Dicho esto, agregó que "si no es una, es otra, pero la cosa es así", afirmando que "aprendí a vivir con mis enfermedades".

Todo sobre Famosos chilenos