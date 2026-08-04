"Tengo oídos en todos lados": La advertencia de Daniela Aránguiz a Camila Andrade

04 ag. 2026 - 19:35 hrs.

Daniela Aránguiz envió un mensaje directo a Camila Andrade. Sus palabras fueron breves, pero dejaron desconcertadas a muchas de las personas que las escucharon.

La escena ocurrió durante el programa "Sígueme", donde el panel comentaba la reaparición televisiva de Francisco Kaminski, quien desmintió los rumores sobre su situación laboral y negó ser mantenido por su actual pareja.

El inesperado mensaje de Daniela Aránguiz

En medio de la conversación, Aránguiz cambió completamente el foco y se dirigió a Camila Andrade con una advertencia que no pasó inadvertida.

"Le voy a mandar un mensaje a Camila Andrade. Lo único que voy a decir es que este canal es muy chiquitito, yo aquí tengo favoritismos y tengo oídos en todos lados", afirmó.

Sin detenerse ahí, continuó con otro comentario dirigido a la modelo.

"Yo soy mucho más antigua en este canal que usted, señorita Camila Andrade. Lo único que le voy a decir, por el momento, es que me llamo Daniela Aránguiz, no me llamo Carla Jara", sostuvo.

La reacción en el estudio

Tras sus declaraciones, el estudio quedó en silencio. Fue entonces cuando Michael Roldán intentó conocer el origen de sus palabras y le preguntó a qué se refería.

Sin embargo, Aránguiz optó por mantener el misterio y evitó entregar mayores antecedentes.

"No importa, ella me va a entender, ella sabe por qué estoy hablando. Y con eso me basta. La próxima vez te lo digo en persona", respondió.

Algunos portales especularon que sus palabras podrían estar relacionadas con Cuco Cerda, pareja de Daniela Aránguiz, quien comparte pantalla con Camila Andrade en el programa "Noche de Suerte". Sin embargo, esa interpretación no fue confirmada por la panelista.

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