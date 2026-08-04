Camilo Huerta reacciona a disculpas de Marité Matus: "Yo le firmaba el papel que quisiera"

04 ag. 2026 - 19:10 hrs.

Esta semana se reveló que Marité Matus y Camilo Huerta llegaron a un acuerdo judicial, en el que ella aceptó pedir disculpas por haber señalado que el chico reality tenía antecedentes por drogas.

"Esa afirmación la hice porque conocía su pasado mediático relacionado con la operación Yingo y porque él mismo, en su momento, me comentó que había estado detenido. Por esa razón entendí, equivocadamente, que tenía antecedentes", fueron parte de las palabras de la expareja de Arturo Vidal.

La reacción de Camilo Huerta a las disculpas de Marité Matus

Tras el episodio mediático, Pamela Díaz, en un programa de Canal 13, dio a conocer que conversó con Huerta, a quien hace unos meses había entrevistado en "Sin Editar", su proyecto en YouTube.

La "Fiera" comenzó diciendo que "yo hablé con Camilo hoy día (lunes de esta semana), en general nunca hablamos, y le pregunté cómo estaba con el tema".

En ese momento, la respuesta de Huerta fue la siguiente: "Pame, yo nunca tuve las ganas de quedarme ni con su plata y yo le dije antes de entrar al reality que yo le firmaba el papel que quisiera, lo que me pidiera, lo que necesite ella para firmar, porque yo no quiero seguir más con el tema".

El acuerdo judicial fue en el marco de una demanda presentada por Camilo Huerta por injurias y calumnias, pero la de divorcio culposo interpuesta por Matus continúa su curso, lo que quiere decir que ambos podrían volver a coincidir en tribunales.

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