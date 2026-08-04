"Se te extrañó": El mensaje de Michelle Carvalho a Pedro Astorga luego de que no asistiera a su cumpleaños

04 ag. 2026 - 11:23 hrs.

Hace unos días, Michelle Carvalho cumplió 33 años y, según mostró en una publicación en su cuenta de Instagram, lo celebró con todo. El festejo contó con torta, globos y un vestido de gala. Pero una ausencia se hizo notar.

Pedro Astorga, con quien mantiene una larga amistad, no asistió al evento, y según expresó la exchica reallity extrañó tener su presencia en el evento.

Michelle y Pedro se conocieron en 2012 durante su paso por el reality "Pareja Perfecta". Pese a que nunca formalizaron una relación romántica, a lo largo de los años mantuvieron una estrecha amistad, aunque muchos de sus seguidores no pierden la esperanza de que nazca un romance.

El mensaje de Michelle Carvalho a Pedro Astorga

"Celebré mi cumpleaños y como siempre estuvo de primer nivel", escribió la exchica reallity en la descripción de un carrusel de fotos de su celebración.

"Me lo perdí", le comentó Astorga, con un emoji triste.

"Se te extrañó", respondió Carvalho, con un emoji llorando.

El intercambio generó la reacción de sus seguidores, quienes también comentaron: "ya cásense por favor", "mejor solitos", "sigo remando".

El saludo de cumpleaños de Pedro a Michelle

En una publicación anterior, Pedro ya le había deseado un feliz cumpleaños a Michelle, quien en una publicación expresó: "Recibo estos 33 años con mucho aprendizaje, reflexión y madurez. En el proceso han existido altos y bajos, pero de cada etapa tomé una lección que me convirtió en una mejor versión. Veo el futuro con optimismo, trabajando, ayudando a mi familia, compartiendo momentos lindos con mis amigos y agradeciendo cada oportunidad que este maravilloso país me entrega".

En dicha publicación, su amigo le comentó: "Feliz vuelta al sol querida Michu! Nos vemos pronto para darte un abrazoooo".

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