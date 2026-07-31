"Querida Michu": El cariñoso mensaje que le dejó Pedro Astorga a Michelle Carvalho por su cumpleaños 33

31 jul. 2026 - 09:31 hrs.

Michelle Carvalho se ha convertido en una de las figuras más queridas del mundo del espectáculo nacional, hecho que la llevó a ganar la segunda versión del reality "Gran Hermano" y participar en diferentes programas de televisión.

La modelo, que se hizo conocida en nuestro país por su exrelación con Joche Bibbó, celebró un nuevo año de vida e hizo una sentida reflexión en su cuenta de Instagram. Uno de los detalles que llamó la atención de sus seguidores fue que recibió un cariñoso saludo de Pedro Astorga.

"Nos vemos pronto"

Michelle y Pedro mantienen una larga amistad, pero los seguidores de ambos han manifestado la posibilidad de que pudiera nacer un romance.

"Recibo estos 33 años con mucho aprendizaje, reflexión y madurez. En el proceso han existido altos y bajos, pero de cada etapa tomé una lección que me convirtió en una mejor versión. Veo el futuro con optimismo, trabajando, ayudando a mi familia, compartiendo momentos lindos con mis amigos y agradeciendo cada oportunidad que este maravilloso país me entrega", es parte del mensaje que compartió la brasileña, adjuntando unas fotos en las que luce un elegante vestido.

En dicha publicación, Pedro Astorga le comentó a Michelle: "Feliz vuelta al sol querida Michu! Nos vemos pronto para darte un abrazoooo".

Algunos de los seguidores de la brasileña aprovecharon el comentario de Astorga para dejarle particulares mensajes: "Remen", "dense un abrazo grande y no se separen nunca", "ella es la indicada, Pedro. Sigan remando", "que ese abrazo sea eterno, porfa", son algunos de los comentarios que se pueden leer en el saludo que Astorga le dejó a la influencer.

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