Revelan que Santiago Pavlovic sufrió grave accidente laboral: Terminó con un marcapasos y licencia médica

30 jul. 2026 - 19:35 hrs.

Santiago Pavlovic continúa recuperándose luego del accidente que sufrió hace cerca de un mes al interior de TVN, episodio que terminó con una intervención médica y la instalación de un marcapasos. Por ahora, el histórico periodista sigue con licencia médica.

¿Qué se sabe del accidente que sufrió Santiago Pavlovic?

De acuerdo a lo informado por The Clinic, el incidente ocurrió mientras se encontraba en su oficina. Fueron sus compañeros quienes lo encontraron tendido en el suelo, activando de inmediato los protocolos de emergencia del canal.

Tras recibir los primeros auxilios, el comunicador de 79 años fue trasladado hasta la Clínica Alemana, donde los exámenes determinaron que debía ser sometido a la implantación de un marcapasos. La intervención se realizó con éxito.

Pavlovic suma 56 años de trayectoria en TVN. En 1970 llegó al canal y con el tiempo se ha ido consolidando como uno de los periodistas más emblemáticos de la televisión chilena. Durante años, también, lideró el programa de investigación Informe Especial.

De momento, Pavlovic no ha recibido el alta para volver a TVN. Según el citado medio, su evolución ha sido favorable y continúa enfocado en su recuperación antes de retomar sus funciones habituales.

Polémicas declaraciones contra Pamela Jiles

Hace solo unos días, el periodista dio que hablar tras emitir unas quemantes declaraciones en el Podcast Peyo, conducido por Fernando Paulsen y Claudio Fariña.

Durante la conversación abordó distintos temas de la actualidad, pero fue una consulta sobre la diputada Pamela Jiles la que terminó marcando la entrevista.

Sin rodeos, Pavlovic respondió: "Tengo la peor opinión de ella, para mí es un completo fraude dentro del periodismo y dentro de la política".