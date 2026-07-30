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Hasta 180 mm de lluvia: Jaime Leyton detalla el avance de dos sistemas frontales a la zona centro-sur

¿Qué pasó?

Después de varios días de cielos nublados y precipitaciones, Santiago tendrá este jueves una jornada para aprovechar. El cielo estará prácticamente despejado, la máxima llegará a 19°C y las condiciones serán favorables para salir, hacer actividades al aire libre o para aprovechar de lavar la ropa. Pero mientras la capital disfruta de esta pausa, un primer sistema frontal ya avanzará por la zona sur y centro-sur.

El meteorólogo de Mega, Jaime Leyton, explicó que las precipitaciones llegarán en horas de la tarde a algunas zonas se desplazarán durante las próximas horas hacia el norte, alcanzando la zona central durante el viernes.

"Para la tarde de hoy viene un sistema frontal que va a afectar la zona sur y que va a llegar con precipitaciones en el día de mañana a la zona central. Hoy día en la zona sur y centro-sur del país; hoy día acá en Santiago, no", señaló.

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El primer sistema avanza hacia Maule, Ñuble y Biobío

El frente dejará sus mayores montos en el tramo entre el Maule y Biobío. 

"Entre 150 y 180 milímetros (de lluvia) en la zona centro-sur del país. Hablamos en parte del Maule, la totalidad del Ñuble, que es donde más van a caer precipitaciones, junto con la región del Biobío", explicó.

El sistema estará acompañado por un río atmosférico de categoría 3 y, según el experto, avanzará con rapidez después de concentrar sus momentos de mayor intensidad. Mientras tanto, otro sistema frontal viene detrás y llegará de manera prácticamente continua al primero, dejando un fin de semana lluvioso.

La lluvia en Santiago

El cambio de condiciones comenzará a sentirse en la capital durante la noche de este jueves. "El panorama cambia radicalmente al final de la jornada de hoy, porque se va a nublar después de las 21:00/22:00 horas, y comienza la lluvia este día viernes. Lluvia que va a ser normal, beneficiosa, porque no superamos los 15 milímetros", indicó Leyton.

A diferencia de la zona centro-sur, el paso del primer sistema dará lugar a una pausa durante el sábado. Ese día permanecerá nublado y con una mañana fría en Santiago.

El segundo sistema en Santiago

El segundo sistema frontal continuará avanzando y volverá a llevar precipitaciones a la capital durante el domingo, esta vez con mayor intensidad.

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"El día domingo vuelve la lluvia, pero vuelve con mayor intensidad. Podríamos llegar a la categoría de sobre lo normal, al menos 20 miligramos, un día lluvioso y además de baja temperatura. 8°C y 12°C las extremas, con viento muy similar al del día sábado, de hasta 18 kilómetros por hora", señaló.

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