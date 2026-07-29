Hasta 80 mm de lluvias y rachas de viento de 70 km/h: Emiten alertas meteorológicas en 3 regiones de la zona centro-sur
¿Qué pasó?
Este miércoles, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alerta por "precipitaciones moderadas a fuertes" para tres regiones de la zona centro-sur, además de una alerta por "viento moderado a fuerte" en dos regiones de la misma zona.
Según el sitio web del organismo, las alertas se emiten cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas".
Alerta por lluvias
Debido a un sistema frontal, la alerta de precipitaciones estará vigente desde la mañana de este jueves 30 hasta la madrugada del viernes 31 de julio.Ir a la siguiente nota
La medida rige para el litoral de la región del Maule, además del litoral, la Cordillera de la Costa, el valle y la precordillera de las regiones de Ñuble y Biobío.
Se estima que este jueves caigan los siguientes montos:
- Litoral: entre 40 y 60 milímetros.
- Litoral: entre 50 y 60 milímetros
- Cordillera de la Costa: entre 60 y 70 milímetros
- Valle: entre 60 y 70 milímetros
- Precordillera: entre 60 y 80 milímetros
- Litoral: entre 50 y 60 milímetros
- Cordillera de la Costa: entre 60 y 70 milímetros
- Valle: entre 60 y 70 milímetros
- Precordillera: entre 60 y 80 milímetros
Alerta por viento
El sistema frontal también traerá viento, con una alerta que estará vigente desde la mañana hasta la noche del jueves 30 de julio, en el litoral, la Cordillera de la Costa y el valle de las regiones de Ñuble y Biobío.
Se estima que en todas estas zonas la intensidad del viento sea entre 40 y 60 kilómetros por hora (km/h), con rachas de 70 km/h.Busca aquí el pronóstico de tu localidad
Notas relacionadas