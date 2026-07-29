Hasta 80 mm de lluvias y rachas de viento de 70 km/h: Emiten alertas meteorológicas en 3 regiones de la zona centro-sur

29 jul. 2026 - 06:35 hrs.

¿Qué pasó?

Este miércoles, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alerta por "precipitaciones moderadas a fuertes" para tres regiones de la zona centro-sur, además de una alerta por "viento moderado a fuerte" en dos regiones de la misma zona.

Según el sitio web del organismo, las alertas se emiten cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas".

Alerta por lluvias

Debido a un sistema frontal, la alerta de precipitaciones estará vigente desde la mañana de este jueves 30 hasta la madrugada del viernes 31 de julio.

La medida rige para el litoral de la región del Maule, además del litoral, la Cordillera de la Costa, el valle y la precordillera de las regiones de Ñuble y Biobío.

Se estima que este jueves caigan los siguientes montos:

Región del Maule

Litoral: entre 40 y 60 milímetros.

Región de Ñuble

Litoral: entre 50 y 60 milímetros

Cordillera de la Costa: entre 60 y 70 milímetros

Valle: entre 60 y 70 milímetros

Precordillera: entre 60 y 80 milímetros

Región de Biobío

Litoral: entre 50 y 60 milímetros

Cordillera de la Costa: entre 60 y 70 milímetros

Valle: entre 60 y 70 milímetros

Precordillera: entre 60 y 80 milímetros

Alerta por viento

El sistema frontal también traerá viento, con una alerta que estará vigente desde la mañana hasta la noche del jueves 30 de julio, en el litoral, la Cordillera de la Costa y el valle de las regiones de Ñuble y Biobío.

Se estima que en todas estas zonas la intensidad del viento sea entre 40 y 60 kilómetros por hora (km/h), con rachas de 70 km/h.

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