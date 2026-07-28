Santiago vive su julio más lluvioso en 25 años: Han caído más de 140 milímetros de agua

28 jul. 2026 - 15:26 hrs.

¿Qué pasó?

Las intensas lluvias que han afectado a la zona central y sur del país, dejaron además un registro histórico en Santiago. De acuerdo con datos de la Dirección Meteorológica de Chile, la capital no registraba un mes de julio tan lluvioso desde hace 25 años.

Hasta este martes 28 de julio, se han acumulado 143.9 milímetros de agua caída en Santiago, superando con creces el promedio del mes.

Dimensionando la magnitud de las precipitaciones, el periodista especializado en meteorología, Alejandro Sepúlveda, señaló en su cuenta de X: "El promedio de julio es de 50 milímetros".

Desde 2001 no llovía tanto en Santiago durante julio

Alejandro Sepúlveda informó que desde 2001 no se registraba un mes de julio tan lluvioso en Santiago.

Ese año, la capital acumuló 186,6 milímetros de agua caída durante el mes, por lo que el registro actual es el más alto para esta fecha desde entonces.

Sin embargo, aún faltará sumar las lluvias que se esperan para este viernes 31 de julio.

Los julios más lluviosos de la historia reciente

De acuerdo a los registros entregados anteriormente por el periodista, los meses de julio con mayor acumulado de agua caída en la estación Quinta Normal de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) han sido:

1987: 354,9 milímetros. 1984: 245,9 milímetros. 1978: 222,3 milímetros.

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