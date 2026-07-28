Robo de "oro marino": Sustraen más de tres toneladas de jurel desde embarcación

28 jul. 2026 - 15:57 hrs.

¿Qué pasó?

Tres personas fueron detenidas tras ser sorprendidas con más de tres toneladas de jurel que habían sido robadas desde una embarcación de la pesquera Camanchaca, en la comuna de Coronel, región del Biobío. El operativo permitió recuperar tanto la carga como la nave utilizada para cometer el ilícito.

El hecho ocurre en medio de la escasez que afecta al jurel, un recurso cuya alta demanda y menor disponibilidad han elevado su valor en el mercado, al punto de que algunos actores de la industria ya lo denominan el "oro marino".

Robaron una embarcación y luego el jurel

El capitán de corbeta, José Egaña, de la Capitanía de Puerto de Lota, explicó que durante la madrugada la Armada recibió una denuncia por el robo de una embarcación perteneciente a la empresa pesquera. Posteriormente, se estableció que la nave había sido utilizada para sustraer cerca de 3,3 toneladas de jurel.

Con esa información, personal de la Policía Marítima de las capitanías de puerto de Coronel y Lota se trasladó hasta el sector de Pueblo Hundido, donde "se tomó detenido a tres personas, se incautó una embarcación y cerca de tres toneladas del recurso jurel", relató Egaña.

Todos quedaron en libertad

Los tres imputados fueron puestos a disposición de la justicia. Dos de ellos fueron formalizados por el delito de receptación, mientras que el tercero fue formalizado por hurto.

Tras la audiencia de control de detención, todos quedaron en libertad, aunque con las medidas cautelares de arraigo nacional y prohibición de acercarse a la empresa afectada durante los 90 días fijados para la investigación.

El jurel atraviesa un período de alta demanda

El caso se registra en un contexto en que el jurel atraviesa un período de menor disponibilidad y alta demanda, situación que ha incrementado el valor del recurso en el mercado durante las últimas semanas.

Precisamente por ello, la investigación también deberá establecer cuál era el destino que tendría el cargamento recuperado y si existía la intención de comercializar rápidamente las más de tres toneladas de jurel sustraídas.

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