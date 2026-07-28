Wi-Fi gratis y mayor comodidad: Así serán las cabinas de los nuevos aviones de LATAM

28 jul. 2026 - 15:51 hrs.

LATAM dio a conocer cómo serán las cabinas de los nuevos Embraer E195-E2, la flota que comenzará a operar en LATAM Airlines Brasil durante el último trimestre de 2026 para fortalecer la conectividad en los vuelos nacionales del país.

La aerolínea incorporará 24 aeronaves de este modelo, que ofrecerán una experiencia de viaje renovada gracias a mejoras en comodidad, conectividad y tecnología. Entre las principales novedades destacan una configuración de asientos 2-2, puertos USB-C en todos los asientos y conexión Wi-Fi gratuita para los socios de LATAM Pass.

¿Cómo serán las nuevas cabinas de LATAM?

Los nuevos Embraer E195-E2 tendrán una capacidad para 136 pasajeros y una distribución de dos asientos por cada lado del pasillo, eliminando el asiento del medio.

La aeronave contará con dos clases de servicio: Premium Economy y Economy, con hasta 20 asientos Premium Economy, dependiendo de la configuración de cada avión.

En Premium Economy, los pasajeros dispondrán de mayor espacio para las piernas, mayor reclinación y un servicio a bordo diferenciado, aunque esta cabina no contará con asientos bloqueados.

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Además, todos los pasajeros tendrán acceso a apoyacabezas ajustables, asientos reclinables, soporte para dispositivos móviles y puertos de carga USB-C, pensados para hacer más cómodo el viaje.

"Si bien se trata de un modelo de avión nuevo, los pasajeros pueden esperar la misma experiencia del grupo LATAM que ya conocen y en la que confían. Las empresas del grupo LATAM están comprometidas con evolucionar continuamente la experiencia de viaje de los clientes", afirmó Paulo Miranda, vicepresidente de Clientes de LATAM Airlines Group.

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Wi-Fi gratis y más de 2.000 horas de entretenimiento

Otra de las principales novedades será la incorporación de una nueva tecnología de conectividad satelital desarrollada por SES, que permitirá una navegación más estable y con menor latencia durante el vuelo.

Gracias a este sistema, los socios de LATAM Pass podrán acceder gratuitamente al servicio de Wi-Fi.

A ello se suma LATAM Play, la plataforma de entretenimiento de la aerolínea, que ofrece más de 2.000 horas de contenido, entre ellas unas 300 películas, más de 1.000 episodios de series, más de 900 álbumes musicales, contenido infantil y material de lectura, además de producciones disponibles en plataformas como Disney+, HBO Max y Paramount+.

La experiencia se complementará con el tradicional servicio de bebidas y snacks a bordo. Con esta nueva flota, LATAM busca seguir fortaleciendo su red doméstica en Brasil e incorporar aeronaves con mayores estándares de confort, conectividad y tecnología para sus pasajeros.