Gobierno aplaza revisiones técnicas en zonas afectadas por sistema frontal

27 jul. 2026 - 16:21 hrs.

¿Qué pasó?

Una ayuda concreta llega para los conductores de las zonas afectadas por el sistema frontal. El Ministerio de Transportes anunció una extensión para las revisiones técnicas en territorios declarados como zona de catástrofe.

¿Qué regiones se verán beneficiadas?

La medida beneficiará a quienes viven en la región de Coquimbo y en la provincia del Huasco, en Atacama, y que tenían pendiente este trámite durante los meses de julio y agosto.

El nuevo plazo permitirá realizar la revisión técnica hasta el 30 de septiembre, entregando más tiempo a las personas que han enfrentado las dificultades provocadas por la emergencia climática.

"Esta medida busca ir en ayuda de las personas afectadas por las intensas lluvias"

El subsecretario de Transportes, Martín Mackenna, destacó que esta medida "busca ir en ayuda de las personas que resultaron afectadas por las intensas lluvias en las zonas declaradas de catástrofe".

Asimismo, serán beneficiados "quienes tienen que realizar su revisión técnica en julio y agosto, meses que corresponden a los vehículos con patentes terminadas en 4 y 5, respectivamente".

Las dificultades para el funcionamiento normal de algunas plantas revisoras también fueron consideradas dentro de esta determinación, debido a la operación parcial que se ha registrado en las zonas afectadas.

Cabe señalar que tanto la región de Coquimbo como la provincia del Huasco, en Atacama, presentan cortes de caminos, desbordes de caudales, deslizamientos de terrenos y zonas inundadas.

El decreto ya fue aprobado por la Contraloría General de la República y comenzará a aplicarse una vez que sea publicado en el Diario Oficial.

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