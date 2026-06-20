Estos son los autos que tendrán un año de extensión de la revisión técnica

20 jun. 2026 - 17:00 hrs.

Los propietarios de vehículos nuevos tendrán más tiempo antes de realizar su primera revisión técnica, luego de una modificación normativa impulsada por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones que busca simplificar los trámites asociados al uso de automóviles en el país.

La medida amplía la vigencia del Certificado de Homologación Individual (CHI), documento que acredita que un vehículo cumple con las exigencias de seguridad, emisiones contaminantes, ruido y dimensiones requeridas para circular por las calles y carreteras de Chile.

¿Qué cambia con la nueva normativa?

Hasta ahora, los vehículos nuevos debían someterse a su primera revisión técnica a los dos años desde su inscripción. Sin embargo, la nueva regulación extiende ese plazo a tres años.

El ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange, explicó que la medida ya fue visada por la Contraloría General de la República.

"La Contraloría General de la República tomó razón de una modificación reglamentaria por parte del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que permite que los vehículos nuevos puedan obtener su primera revisión técnica a los tres años en vez de a los dos años como ocurría hasta ahora", señaló la autoridad.

Según indicó el secretario de Estado, la iniciativa busca facilitar la vida de los conductores y reducir cargas administrativas innecesarias: "Estas son medidas que facilitan el día a día, son medidas de facilitación regulatoria para mejorar la calidad de vida de las personas", sostuvo.

El beneficio extra para quienes mantengan su vehículo en el concesionario

La modificación también contempla una ventaja adicional para los conductores que realicen las mantenciones periódicas de su automóvil en el concesionario donde fue adquirido.

En esos casos, el plazo para la revisión técnica se extenderá aún más, pasando de cinco a seis años: "El concesionario reemplaza el certificado de la revisión técnica", explicó Louis de Grange respecto de este beneficio complementario.

¿Por qué se tomó esta decisión?

Desde el Ministerio de Transportes señalaron que la medida está respaldada por la experiencia internacional y por antecedentes recopilados en Chile.

Según explicaron, en varios países europeos la primera revisión técnica de los vehículos se realiza al cuarto año de uso. En Sudamérica, en tanto, Brasil y Argentina exigen este trámite a partir del tercer año, mientras que en Colombia el plazo puede extenderse hasta el sexto año.

A ello se suma el análisis realizado por la cartera sobre las primeras revisiones técnicas efectuadas durante 2024 en Chile. Los resultados mostraron bajos niveles de rechazo, lo que evidenciaría que la mayoría de los vehículos nuevos se encuentran en condiciones adecuadas para circular cuando enfrentan su primera inspección.

Con estos antecedentes, el Gobierno busca modernizar la normativa vigente y adecuarla a la realidad actual del parque automotor, manteniendo los estándares de seguridad y control exigidos para la circulación de vehículos en el país.

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