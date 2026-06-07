Revisión técnica 2026: cuándo vence la tuya, qué revisan y qué pasa si repruebas

07 jun. 2026 - 11:00 hrs.

¿Para qué sirve la revisión técnica?

Es un examen obligatorio que evalúa el estado mecánico, de seguridad y de emisiones de un vehículo. Su objetivo es garantizar que los autos que circulan por las calles del país no representan un riesgo para sus ocupantes ni para el resto de los usuarios de la vía pública.

¿Cuándo corresponde hacerla?

Los vehículos particulares deben realizar el trámite una vez al año según el último dígito de la placa patente:

Enero: Patentes terminadas en 9

Febrero: Patentes terminadas en 0

Marzo: Sin dígito asignado (recuperaciones)

Abril: Patentes terminadas en 1

Mayo: Patentes terminadas en 2

Junio: Patentes terminadas en 3

Julio: Patentes terminadas en 4

Agosto: Patentes terminadas en 5

Septiembre: Patentes terminadas en 6

Octubre: Patentes terminadas en 7

Noviembre: Patentes terminadas en 8

Diciembre: Sin dígito asignado (recuperaciones)

Para autos nuevos, deben acudir a una planta de revisión en un rango de 36 y 48 meses contados desde la emisión del certificado de homologación individual (C.H.I.).

¿Qué revisan?

Los técnicos evalúan frenos, dirección, suspensión, sistema de iluminación, neumáticos, carrocería, cinturones de seguridad y emisiones de gases. Un vehículo puede aprobar algunos ítems y reprobar en otros. En ese caso, se indica exactamente qué debe reparar antes de volver a presentarse.

¿Qué pasa si repruebo?

Si el vehículo reprueba, tienes un plazo para hacer las reparaciones y volver a presentarlo sin pagar nuevamente la tarifa completa. Si el vehículo reprueba dos veces consecutivas, debe someterse a una revisión completa nuevamente con el cobro correspondiente.

¿Qué pasa si circulo con la revisión vencida?

Circular con la revisión técnica vencida es una infracción que puede resultar en una multa y en la retención del vehículo. Además, en caso de accidente, puede afectar la cobertura del seguro obligatorio. El Decreto 104 introdujo recientemente modificaciones para vehículos nuevos que amplían el plazo antes de la primera revisión: revisa en el sitio oficial si tu vehículo se ve afectado por estos cambios.

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