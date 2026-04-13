¿Cuándo te corresponde la revisión técnica? Revisa el calendario

13 abr. 2026 - 09:00 hrs.

La revisión técnica vehicular es un trámite obligatorio que certifica el buen funcionamiento y seguridad de un automóvil, así como una exigencia anual indispensable para obtener el Permiso de Circulación y evitar costosas multas.

Para mantener un orden y evitar colapsos, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) establece un calendario oficial. La fecha límite para realizar esta inspección mecánica depende del último dígito que tenga la placa patente del auto.

¿Cuándo debo realizar la revisión técnica vehicular?

La Planta de Revisión Técnica (PRT) indica que un conductor tendrá que realizar este trámite:

En abril: si la patente del vehículo termina en 1.

si la patente del vehículo termina en 1. En mayo: patentes terminadas en 2.

patentes terminadas en 2. En junio: patentes terminadas en 3.

patentes terminadas en 3. En julio: patentes terminadas en 4.

patentes terminadas en 4. En agosto: patentes terminadas en 5.

patentes terminadas en 5. En septiembre: patentes terminadas en 6.

patentes terminadas en 6. En octubre: patentes terminadas en 7.

patentes terminadas en 7. En noviembre: patentes terminadas en 8.

patentes terminadas en 8. En enero: patentes terminadas en 9.

patentes terminadas en 9. En febrero: patentes terminadas en 0.

Cabe destacar que diciembre y marzo no tienen dígito asignado porque son meses libres, en los que no vence el certificado de algún vehículo, aunque suelen ser utilizados por quienes están atrasados o por quienes desean adelantar su trámite.

¿Cómo realizar la revisión técnica vehicular?

El conductor o propietario del vehículo debe acudir a una Planta de Revisión Técnica. En algunos casos se puede reservar una hora (pulsa aquí) para evitar largas esperas.

Luego, debe pasar por caja para pagar la tarifa de servicio y entregar el vehículo al personal para la inspección visual y mecánica. Al finalizar la evaluación, el personal indicará si fue aprobado y entregará los nuevos certificados vigentes.

¿Qué pasa si repruebo la revisión técnica?

Si reprueba la inspección, recibirá un documento que detalla los desperfectos encontrados. A partir de ese momento, tiene 15 días corridos para solucionarlos, volver a la misma Planta y realizar una nueva prueba con un costo rebajado.

Documentos requeridos para la revisión técnica

Antes de acudir a la planta, el conductor o propietario del auto debe tener a la mano los siguientes antecedentes:

Permiso de circulación. No aplica para vehículos nuevos.

Certificado de revisión técnica anterior. Si lo extravió, puede presentar una declaración jurada simple.

Certificado de emisiones de contaminantes anterior. No aplica para vehículos nuevos ni para los que realizan su primera revisión.

Certificado de cumplimiento de normas de emisión.

Certificado de anotaciones vigentes, solo si no se presenta el certificado de emisiones contaminantes.

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