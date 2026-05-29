CyberDay 2026: ¿A qué hora comienza el evento de ofertas?

29 may. 2026 - 12:00 hrs.

La cuenta regresiva para uno de los eventos de comercio electrónico más esperados ya comenzó. El próximo Cyber Day 2026 ofrecerá miles de descuentos, promociones y ofertas especiales en distintos tipos de productos.

Esta masiva iniciativa de ventas online, organizada por la Cámara de Comercio de Santiago, concentra un importante flujo de transacciones, convirtiéndose en uno de los principales impulsos económicos durante este primer semestre del año.

¿A qué hora inicia el CyberDay?

De acuerdo al portal web oficial, el esperado evento de compras masivas comenzará a las 00.00 horas del lunes 1 de junio. A partir de ese momento, se habilitarán las ofertas de las marcas participantes.

Durante la jornada, los usuarios podrán acceder a rebajas en categorías de alta demanda como telefonía, computación, videojuegos, moda, calzado, perfumes, electrohogar y televisores.

¿Dónde se pueden ver las ofertas del CyberDay?

Las personas podrán revisar los productos en el sitio web cyber.cl o en los portales de sus tiendas y marcas favoritas que participan.

Para realizar compras seguras y rápidas, se recomienda ingresar a la cuenta personal con anticipación, revisar el catálogo, agregar tus opciones al carrito y verificar las alternativas de despacho o retiro.

Para quienes buscan aprovechar al máximo la instancia, existen diversas plataformas independientes que ayudan a comprobar si los descuentos son reales:

Knasta

DescuentoOff

Descuentos Rata

SoloTodo

Coolebra

¿Cuánto durará el CyberDay?

El evento se llevará a cabo por un total de tres días consecutivos (72 horas). El periodo oficial para comprar con precios rebajados finalizará a las 23:59 del miércoles 3 de junio.

La cita no solo representa una oportunidad de ahorro para los consumidores, sino también un impulso para el empleo nacional. Debido al alto flujo de ventas, empresas como el grupo Teamwork anunciaron la apertura de 3.000 vacantes en logística y atención al cliente.

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