Todo lo que debes saber del venidero Cyberday: Cuándo parte y qué días se puede comprar con descuentos

26 may. 2026 - 20:00 hrs.

La cuenta regresiva para uno de los eventos de comercio en línea más esperados del año ya comenzó. El Cyberday 2026 ofrecerá descuentos, promociones y ofertas especiales en distintos tipos de productos.

Entre las categorías donde se podrán obtener rebajas estarán telefonía, computación, videojuegos, moda, calzado, perfume, electrónicos, entre otros productos de alta demanda.

Se trata de un evento organizado habitualmente por la Cámara de Comercio de Santiago. Cada edición concentra un importante flujo de visitas y compras online, convirtiéndose en uno de los principales impulsos comerciales del primer semestre.

¿Cuándo arranca y termina el Cyberday?

De acuerdo con la cadena departamental Ripley, el Cyberday 2026 durará un total de tres días. Va a empezar el próximo lunes 1 de junio y se extenderá hasta el miércoles 3.

Con el fin de aprovechar mejor las ofertas disponibles, la tienda por departamentos instó a revisar los productos favoritos con anticipación, comparar precios, confirmar stock, así como verificar las opciones de despacho o retiro y compra.

Para hacer compras durante el evento, Ripley recalcó cuáles son los pasos a seguir:

Ingresar : Ingresar en la cuenta personal o registrarse, para conocer en tiempo real las ofertas cyber.

: Ingresar en la cuenta personal o registrarse, para conocer en tiempo real las ofertas cyber. Navegar : Revisar los productos en ofertas y con descuentos durante el evento.

: Revisar los productos en ofertas y con descuentos durante el evento. Carrito : Incorporar los productos favoritos al carro de compras.

: Incorporar los productos favoritos al carro de compras. Elegir forma de despacho : se puede escoger el retiro por tienda o el despacho a domicilio

: se puede escoger el retiro por tienda o el despacho a domicilio Elegir forma de pago: tarjeta banco ripley, tarjeta de crédito bancaria, tarjeta de débito, chek y oneclick.

tarjeta banco ripley, tarjeta de crédito bancaria, tarjeta de débito, chek y oneclick. Disfrutar los productos

¿Cómo aprovechar las ofertas?

Para quienes buscan aprovechar realmente las ofertas, es recomendable preparar las compras con anticipación. Una de las principales sugerencias es revisar previamente los valores de los productos y compararlos durante el evento para verificar si los descuentos son reales.

En Chile existen diversas plataformas que ayudan a monitorear precios, entre ellas Knasta, DescuentoOff, Descuentos Rata, Solotodo y Coolebra, sitios que permiten revisar historiales y variaciones de valor en diferentes tiendas.

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