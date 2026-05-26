Gimnasio lanza oferta por el Cyberday: Ofrece 60% de descuento y matricula gratis

26 may. 2026 - 15:55 hrs.

Si llevas tiempo pensando en volver al gimnasio o dar el primer paso hacia una vida más activa, el CyberDay de junio puede ser la ocasión ideal.

Sportlife anunció una oferta especial que estará disponible solo tres días: del 1 al 3 de junio, con descuentos de hasta un 60% en sus planes y matrícula completamente gratuita.

¿En qué sedes se podrá hacer uso del descuento?

La promoción está dirigida tanto a nuevos socios como a exalumnos que quieran reactivar su membresía, y aplica para planes anuales y semestrales en 17 sedes ubicadas en distintas zonas del país: Ñuñoa, San Carlos de Apoquindo, Peñalolén, Montemar, Valparaíso, Viña del Mar, Chicureo, Chamisero, Puente Nuevo, Vitacura, Maipú, Quilicura, Purísima, Los Trapenses, Pie Andino, Mall Punta Arenas y Bories.

En cuanto al pago, la cadena ofrece bastante flexibilidad. El plan anual se puede financiar en hasta 12 cuotas, mientras que el semestral admite hasta 6 cuotas o pago al contado con tarjeta de crédito, débito o transferencia. Ambos planes incluyen la opción de congelar la membresía —30 días para el anual y 15 para el semestral— y acceso a la plataforma digital SPORTLIFE-ON.

Para quienes entrenan en el sector oriente y precordillerano de Santiago, hay además una oferta diferenciada: las sedes Los Trapenses y Pie Andino tendrán un descuento especial del 45%.

"Nunca es tarde para comenzar a llevar una vida más saludable. Incorporar la actividad física de manera constante no solo ayuda a mejorar la condición física, sino que también aporta beneficios para la salud mental, aumenta la energía, reduce el estrés y contribuye al bienestar integral", señala la empresa en su comunicado, como marco de esta campaña.

La oferta estará disponible en www.sportlife.cl y de forma presencial en todas las sedes participantes, solo durante los tres días que dura el Cyber: 1, 2 y 3 de junio.

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