Peñalolén anuncia la reapertura de Av. Diagonal Las Torres dos meses antes de lo proyectado

26 may. 2026 - 17:05 hrs.

Durante años, la Avenida Diagonal Las Torres, una de las principales arterias de Peñalolén, sufrió un progresivo deterioro. Para abordar esta situación, en octubre del año pasado se iniciaron obras de repavimentación en un tramo de más de 3 kilómetros, que obligaron a intervenir la vía y alterar la normalidad del tránsito para vecinos y automovilistas.

La urgencia de acortar los plazos

Los trabajos de construcción, si bien necesarios, generaron un impacto en la comuna. El propósito de la gestión municipal, según expresó el alcalde Miguel Concha, era claro: “empujar que este tipo de obras en la comuna se realicen en el menor tiempo posible, porque eso se traduce en menos tacos, menos desvíos y menos impacto para los vecinos”. Esta filosofía ya se había aplicado en la Av. Tobalaba, donde se logró abrir en menos de la mitad del tiempo proyectado.

El anuncio que adelantó el calendario

Este miércoles 27 de mayo, el alcalde de la comuna, Miguel Concha, informó la culminación de las obras. Contrario a las proyecciones iniciales, los trabajos terminaron dos meses antes de lo previsto, permitiendo que la Av. Diagonal Las Torres volviera a estar habilitada para la circulación de vehículos y peatones mucho antes de lo esperado.

Una vía renovada para las próximas décadas

Tras la intervención, la avenida luce completamente renovada entre Grecia y José Arrieta. La obra, con una inversión superior a los $2.500 millones del Directorio de Transporte Público Metropolitano (DTPM), contempló 3,2 kilómetros de repavimentación en hormigón, nueva demarcación vial, señalización y el mejoramiento de paraderos y aceras. A la vía se le proyecta ahora una vida útil de más de 20 años.

“Cuando hay gestión, coordinación y sentido de urgencia, las cosas se pueden hacer mejor y más rápido”, destacó el alcalde Concha. La reducción del 20% en los plazos de Diagonal Las Torres, según el jefe comunal, se traduce directamente en “más seguridad, mejor conectividad y mayor calidad de vida para miles de personas que transitan a diario por este eje”.

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