"Un milagro para Emma": Niña de 6 años necesita reunir $160 millones para tratamiento contra tumor cerebral

26 may. 2026 - 17:19 hrs.

¿Qué pasó?

Emma, una niña chilena de solo 6 años, enfrenta una dura batalla contra un agresivo tumor cerebral llamado DIPG. Esta enfermedad le fue diagnosticada en agosto de 2025 y obligó a su familia a viajar a Estados Unidos en busca de un tratamiento que le permita seguir luchando por su vida.

A través de la campaña solidaria "Un milagro para Emma", su familia busca reunir $160 millones para costear el medicamento, estadía y gastos médicos del tratamiento, que actualmente en Chile no existe.

"En Chile no había absolutamente nada que hacer"

En conversación con Meganoticias Siempre Juntos, Lilian Zambrano, madre de Emma, recordó el duro momento en que recibieron el diagnóstico de su hija.

"Emma era una niña completamente normal, vivíamos una vida normal y fue diagnosticada después de que sufrió dolores de cabeza. Lo que nos dijeron es que por lo menos en Chile no había absolutamente nada que hacer, que teníamos que irnos a la casa, aprovechar el tiempo con nuestra hija", relató.

La esperanza de un tratamiento en Estados Unidos

Tras buscar orientación junto a otras familias que tenían niños con la misma enfermedad, llegaron a la Fundación Santino Pizarro, organización que acompaña a padres de niños diagnosticados con este tipo de tumor.

Primero analizaron viajar a España, aunque después encontraron una alternativa en Estados Unidos, donde Emma permanece actualmente junto a sus padres.

Según explicó Lilian, la menor está recibiendo el medicamento ONC201, uno de los pocos tratamientos que logran atravesar la barrera hematoencefálica del cerebro.

"El medicamento lo que hace es darles señales a las células tumorales para que se autodestruyan. La última resonancia mostró que Emma estaba estable, que su enfermedad estaba estable", aseguró.

Ya reunieron más de $120 millones

La campaña solidaria ha tenido una importante respuesta de familiares, amigos y personas que han conocido la historia de Emma.

Ya lograron recaudar más de $120 millones, aunque todavía necesitan reunir cerca de $40 millones para continuar cubriendo el tratamiento y los gastos asociados a su permanencia en Norteamérica.

"Estamos con esperanza, estamos con una alternativa. Cosa que, como les decía, algunos papás no la tienen", expresó.

Quienes deseen ayudar o conocer más detalles de la campaña pueden hacerlo a través de la cuenta de Instagram @unmilagro.paraemma, donde también están disponibles los datos para realizar aportes:

Nombre: Lilian Zambrano Fuentes (mamá de Emma)

Lilian Zambrano Fuentes (mamá de Emma) RUT: 17.000.285-7

17.000.285-7 Banco Estado

Cuenta Vista/Chequera electrónica

Número de cuenta: 545 7013 5271

545 7013 5271 Correo: unmilagro.paraemma@gmail.com