El "Conejo Malo" llega a Toy Story 5: Revelan el curioso personaje que interpretará Bad Bunny en la película de Pixar

26 may. 2026 - 18:33 hrs.

Bad Bunny ha traspasado las barreras de la música y se ha transformado en un ícono de la cultura pop. Esta vez, el cantante puertorriqueño cumple un nuevo hito en su carrera: apareciendo como un personaje en Toy Story 5.

El "conejo malo" será el encargado de interpretar a "Pizza con anteojos" o "Pizza with Sunglasses"; esta aclaración se hace porque prestará la voz para ambas versiones del largometraje, tanto en español como en inglés.

¿Quién es "Pizza con Anteojos"?

Los encargados de la producción del metraje denominan al personaje como: "Misterioso y muy cool, Pizza con Anteojos forma parte de una pequeña, aunque poderosa, comunidad de juguetes olvidados en un patio trasero".

La confirmación de Bad Bunny en el elenco de la mítica saga de Pixar llegó en el marco del lanzamiento del tráiler final de la película. Con esto, el ganador del Grammy Awards al Álbum del Año suma una nueva experiencia en el cine tras participar en Happy Gilmore 2, Caught Stealing y Bullet Train.

Sin embargo, el puertorriqueño no es la única sorpresa del filme animado. Disney también ratificó la llegada del reconocido actor británico Alan Cumming, quien se encargará de darle voz a "Evil Bullseye" (Tiro al blanco malvado), el alter ego del tierno caballo de Woody.

¿Cuándo se estrenará la película?

El estreno de Toy Story 5 en los cines chilenos y latinoamericanos está programado para el 18 de junio de 2026, mientras que internacionalmente será el 19 del mismo mes.

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