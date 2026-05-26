Misterio por cadáver hallado frente a casa de alcaldesa Delfino: Formalizan a hombre que ocultó cuerpo bajo su cama por días

26 may. 2026 - 19:47 hrs.

¿Qué pasó?

Nuevos antecedentes salieron a la luz en el caso del cadáver encontrado al interior de una caja frente a la casa de la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino (PS), hecho que impactó al país en marzo pasado.

Este martes, la Fiscalía Metropolitana Occidente formalizó a un hombre chileno de 31 años por el delito de ultraje de cadáver, luego de que la PDI lograra establecer que manipuló y ocultó por varios días el cuerpo de Sara Saavedra, mujer de 26 años cuyo cadáver terminó abandonado en plena vía pública.

La última vez que vieron a Sara con vida

De acuerdo con la investigación, Sara Saavedra fue vista por última vez el pasado 4 de marzo, cuando acudió a un domicilio en la comuna de Renca, Región Metropolitana, tras ser contactada por un sujeto que solicitó servicios sexuales. Desde ese momento se perdió completamente su rastro.

Según publicó La Tercera, aún no está claro cómo murió Saavedra, ni siquiera se sabe si hubo intervención de terceros en su muerte, pero lo cierto es que ese 4 de marzo el imputado manipuló el cuerpo de la joven y lo ocultó bajo su cama durante dos días.

Al tercer día, ató el cadáver de pies y manos, lo introdujo en una caja y lo trasladó en un carro de feria hasta otro sector de Renca, donde lo dejó abandonado.

El extraño recorrido de la caja

El caso dio un giro aún más desconcertante cuando, por motivos que todavía no están completamente claros, la caja fue recogida posteriormente por el conductor de un vehículo, sin embargo, al acelerar en plena vía pública, la caja se cayó del auto y quedó justo frente a la casa de Karina Delfino, en Quinta Normal.

En un comienzo, surgió la hipótesis de un eventual mensaje o amenaza contra la autoridad comunal. Sin embargo, con el avance de las diligencias y el análisis de cámaras de seguridad, esa teoría fue descartada.

Fueron vecinos del sector quienes alertaron por el fuerte olor que emanaba desde el lugar, lo que permitió encontrar el cadáver. 48 horas después, el conductor fue detenido y formalizado por homicidio en calidad de encubridor, aunque el tribunal rechazó en esa instancia su prisión preventiva.

En tanto, el hombre formalizado este martes quedó con arresto nocturno y firma por el delito de ultraje de cadáver, ya que todavía no existen antecedentes concluyentes para imputarle un homicidio. Ahora la principal incógnita del caso sigue sin resolverse: ¿Cómo murió Sara Saavedra?

Todo sobre Policial