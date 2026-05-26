Fiscal Nacional aborda hallazgo de patente de concejala desaparecida: "Se redispusieron diligencias en el río"

26 may. 2026 - 14:03 hrs.

¿Qué pasó?

Cubierta de moho y hongos, se encontró una pieza de metal sumergida en el río Loncomilla. Se trata de la patente del vehículo de la desaparecida concejala de Villa Alegre, María Ignacia González. El hallazgo podría por fin ayudar a acercarse a tener alguna idea de lo que pasó en la noche del 14 al 15 de junio del 2025, cuando se le perdió el rastro a la edil junto a su automóvil.

Fue el fiscal nacional, Ángel Valencia, quien se refirió al avance de la indagatoria y al impacto que tuvo el hallazgo de la placa patente en el trabajo que se está desarrollando en el río Loncomilla, donde se han retomado distintas labores de búsqueda.

Lo que dijo el fiscal nacional sobre el hallazgo

Ángel Valencia explicó que el manejo de la información ha sido cuidadoso, especialmente pensando en la familia de la edil desaparecida. “El fiscal regional del Maule tenía especial cuidado no solo en la reserva de la investigación, sino que además en poder entregar información oportuna cuando esta es de relevancia también a la familia para que se entere formalmente a través de la Fiscalía”, sostuvo.

En ese contexto, detalló que el hallazgo ocurrió días atrás y derivó en nuevas acciones. “Según me ha manifestado, yo entiendo que es un hecho público, que ya desde hace varios días se había encontrado una placa patente que correspondería en principio al vehículo que conducía la concejala desaparecida, y como consecuencia de aquello, se redispuso un conjunto de diligencias en el río en el cual esa placa patente fue encontrada”, afirmó.

Valencia insistió en que el trabajo continúa y que todavía existen diligencias pendientes. “La investigación sigue siendo reservada y sigue estando con diligencias pendientes para los efectos de poder encontrar a la víctima, dar con su paradero, saber qué es lo que ocurrió”, indicó.

La patente encontrada y las nuevas búsquedas

Hace exactamente una semana, buzos de la Policía de Investigaciones (PDI) encontraron una patente en las cercanías de la balsa del río Loncomilla. Este martes, se confirmó que corresponde al vehículo de María Ignacia González.

El fiscal regional del Maule, Julio Contardo, explicó que el hallazgo ocurrió durante rastreos realizados en el sector norte de la balsa. “Hemos encontrado nuevos puntos de interés y, en virtud de ello, se hizo la búsqueda el día 11 de mayo con buzos de la Policía de Investigaciones que se sumergieron en las proximidades de la balsa hacia el sector norte, y allí fue hallada una patente, que se corresponde con la patente delantera del vehículo de la concejala”, señaló.

“En virtud de eso, conseguimos, con el apoyo de la Delegación Regional y la Seremi de Obras Públicas, maquinaria necesaria para excavar en las proximidades de dicho punto. Eso se realizó la semana del día 18 de mayo; trabajamos los días 18, 19 y 20 de mayo”, agregó.

Pese a ello, Contardo aclaró que no se han encontrado nuevos elementos relevantes. “No hay nuevos hallazgos, no se ha encontrado el parachoques, ni otro material de relevancia en la investigación”, precisó, añadiendo que la patente “presentaba moho, hongos y, por lo tanto, estaba sumergida desde hace tiempo”.