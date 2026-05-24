Temblor se percibe en la zona centro sur del país: Revisa la magnitud y dónde fue el epicentro

24 may. 2026 - 07:49 hrs.

¿Qué pasó?

La mañana de este domingo, 24 de mayo se registró un sismo de magnitud 3.3 a las 07:37 en la zona centro sur del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 140 km al oeste de Constitución en la región del Maule, con una profundidad de 22 kilómetros.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.