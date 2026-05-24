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Temblor se percibe en la zona centro sur del país: Revisa la magnitud y dónde fue el epicentro

¿Qué pasó?

La mañana de este domingo, 24 de mayo se registró un sismo de magnitud 3.3 a las 07:37 en la zona centro sur del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

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¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 140 km al oeste de Constitución en la región del Maule, con una profundidad de 22 kilómetros.

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Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

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