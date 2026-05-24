Sismo se registra en el sur del país: Conoce la magnitud y dónde fue el epicentro del movimiento telúrico

24 may. 2026 - 00:19 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la madrugada de este domingo 24 de mayo se registró un sismo de magnitud 4,5 en la región de Los Ríos, cuando el reloj marcaba las 00:14 horas.

¿Dónde fue el epicentro?

El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 65 kilómetros al oeste de Valdivia, a 35 kilómetros de profundidad.

Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.