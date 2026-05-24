Sismo se registra en el sur del país: Conoce la magnitud y dónde fue el epicentro del movimiento telúrico
¿Qué pasó?
Durante la madrugada de este domingo 24 de mayo se registró un sismo de magnitud 4,5 en la región de Los Ríos, cuando el reloj marcaba las 00:14 horas.
¿Dónde fue el epicentro?
El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 65 kilómetros al oeste de Valdivia, a 35 kilómetros de profundidad.Ir a la siguiente nota
Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.
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