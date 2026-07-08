Caso niños haitianos: Contraloría pide al CDE investigar filtración de informe reservado

08 jul. 2026 - 16:32 hrs.

¿Qué pasó?

La Contraloría General de la República (CGR) envió una solicitud al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para que investigue y presente una querella por la filtración de un documento reservado que el organismo remitió en su momento a distintas instituciones públicas en el marco del llamado "caso niños haitianos".

La petición fue realizada el viernes pasado, invocando la figura de "defensa fiscal", con el objetivo de determinar quién filtró el informe.

El origen del caso: un preinforme y 64 menores "inubicables"

El caso se remonta al 15 de junio, cuando se conoció un preinforme de la Contraloría que detectaba desórdenes administrativos e irregularidades en instituciones como la Policía de Investigaciones (PDI), la Subsecretaría de la Niñez y el Servicio Nacional de Migraciones.

La revelación generó una reacción inmediata del Ejecutivo, que convocó a una reunión de urgencia en La Moneda luego de que trascendiera que 64 menores haitianos se encontrarían sin paradero conocido.

En paralelo, Migraciones presentó una denuncia penal ante la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte por un eventual tráfico de menores haitianos, vinculado a vuelos chárter provenientes de Haití que llegaron al país entre enero y octubre de 2025.

La PDI descartó la alerta, pero la Contraloría confirmó irregularidades

Pese a la alarma inicial, la PDI confirmó posteriormente que todos los menores habían sido ubicados y se encontraban en buenas condiciones. Sin embargo, el 24 de junio la Contraloría emitió su informe final, en el que confirmó la existencia de irregularidades en las instituciones a cargo de los permisos migratorios de los menores.

Según consignó La Segunda, la Contraloría había remitido el preinforme a comienzos de abril a los servicios involucrados —PDI, Subsecretaría de la Niñez y Migraciones—, y de acuerdo con lo reportado por Canal 13, el documento fue enviado con un anexo cifrado que solo podía abrirse con una clave contenida en un sobre sellado.

La solicitud de la CGR al CDE se produce, además, en medio de cuestionamientos al dictamen de la contralora Dorothy Pérez, en el que estableció que la exministra de Seguridad, Trinidad Steinert, se excedió en sus funciones al solicitar un informe a la PDI, situación que derivó en la salida de una alta funcionaria de esa policía civil.

De concretarse la presentación del libelo por parte del CDE y ser admitido por los tribunales, la propia contralora Pérez podría constituirse como parte de la causa y solicitar diligencias al Ministerio Público. Con esta acción, el organismo fiscalizador busca perseguir el delito de revelación de secreto.

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