EXCLUSIVO: Imputado por tráfico ilícito de migrantes accedió a base de datos del Servicio de Migraciones en 2018

26 jun. 2026 - 16:21 hrs.

Una de las personas imputadas por integrar la organización criminal acusada de traficar migrantes haitianos hacia Chile tuvo acceso en 2018 a la principal base de datos reservada del entonces Departamento de Extranjería (actual SERMIG), desde donde incluso solicitó información a la Policía de Investigaciones (PDI), pese a que nunca trabajó en esa repartición bajo ningún tipo de contrato.

Ese es uno de los antecedentes contenidos en documentos reservados de la investigación a los que accedió Mega Investiga, en el marco de la causa por tráfico ilícito de migrantes que mantiene en prisión preventiva a dos de los presuntos líderes de la organización. Los antecedentes revelan que el imputado mantuvo habilitada una cuenta en el sistema B3000 del servicio y utilizó esas credenciales para requerir actualizaciones de informes de extranjeros a la PDI.

La investigación del Ministerio Público sostiene que la organización, descrita por la Fiscalía como una estructura “de carácter transnacional, que con ánimo de lucro, promovió y facilitó el ingreso ilegal de migrantes de nacionalidad haitiana”, operó al menos desde mediados de 2024 utilizando la figura de la reunificación familiar para trasladar familias desde Haití hasta Chile.

Ezechiel Rome y Jean Chery Dormeus

Según los antecedentes reunidos por los persecutores, la red captaba a ciudadanos haitianos residentes en Chile que buscaban traer a sus hijos al país. Para ello utilizaba una ruta que comenzaba en Haití, continuaba con el ingreso clandestino a República Dominicana —cuya frontera con Haití permanece cerrada desde septiembre de 2023— y culminaba en Santiago. Por ese “servicio”, cobraba cerca de $3 millones por cada persona trasladada.

Dos de sus presuntos líderes, Ezechiel Rome y Jean Chery Dormeus, fueron formalizados este jueves por la Fiscalía Centro Norte y quedaron en prisión preventiva. Sin embargo, la investigación también identifica como una pieza clave al ciudadano dominicano Julián Guzmán Mejía, justamente el imputado que, según la documentación obtenida por Mega Investiga, tuvo acceso al sistema B3000 del Servicio Nacional de Migraciones.

De acuerdo con los antecedentes reunidos por el Ministerio Público, Guzmán Mejía era el encargado de promover y ejecutar el ingreso ilegal de los menores haitianos desde Haití hacia territorio dominicano, convirtiéndose en una pieza fundamental de la estructura criminal.

El oficio clave

La relevancia de Guzmán Mejías quedó reflejada el 14 de octubre de 2024, cuando la Brigada Investigadora de Trata de Personas (BITRAP) de la PDI ofició al Servicio Nacional de Migraciones solicitando “toda la información que pudieran proporcionar respecto del extranjero de nacionalidad dominicana”, incluyendo la existencia de un eventual vínculo laboral con la institución.

La respuesta llegó una semana después. En un oficio reservado del 21 de octubre, al que tuvo acceso Mega Investiga, el entonces director del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Thayer, informó a la BITRAP que Guzmán Mejía mantenía residencia definitiva desde el 20 de julio de 2016. No obstante, señaló que aún no podía responder si existía o no una relación contractual, debido a que la búsqueda de esos antecedentes seguía en desarrollo.

Sin embargo, el mismo documento incorporó un antecedente hasta ahora desconocido. Thayer informó que, entre el 19 de octubre y el 9 de noviembre de 2018, a Guzmán Mejía se le otorgó una cuenta en el sistema B3000 del SERMIG, donde figuraba asignado al Plan de Retorno Voluntario.

Se trata de la principal base de datos de Migraciones. En ella se almacena el historial civil, migratorio, administrativo y delictual de los extranjeros residentes en Chile desde 1993. La plataforma funciona como una hoja de vida utilizada para tramitar visas, permisos de residencia y decretos de expulsión, por lo que su acceso está restringido exclusivamente a funcionarios autorizados del servicio.

Ese antecedente, sin embargo, contrasta con la información entregada esta semana por la actual administración del Servicio Nacional de Migraciones. Mediante un oficio remitido a la Fiscalía, el director nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, aseguró que Guzmán Mejía “no ha prestado funciones en este Servicio, bajo ninguna calidad de contratación ni período”.

De esta forma, los antecedentes conocidos por Mega Investiga muestran que el imputado mantuvo durante cerca de tres semanas acceso al sistema reservado B3000 y a una extensa base de datos de información migratoria, pese a que nunca existió un vínculo contractual que justificara dicho acceso.

"Operación Liberterra II": el operativo que permitió detener a Guzmán Mejía

Durante la audiencia de formalización, los fiscales Carolina Suazo y Francisco Jacir reconstruyeron el episodio que terminó convirtiéndose en uno de los hitos centrales de la investigación.

Según expusieron, Guzmán Mejía no solo coordinaba el traslado de los niños, niñas y adolescentes desde Haití hacia República Dominicana, sino que además se presentaba ante las autoridades migratorias dominicanas como el adulto responsable de los menores durante el viaje. Todas esas funciones, sostuvieron los persecutores, las realizaba a cambio de pagos millonarios efectuados por los líderes de la organización. Ese esquema comenzó a desmoronarse el 1 de octubre de 2024.

Detención de Guzmán Mejía (derecha)

Ese día, en el marco de un operativo internacional de Interpol contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes denominado “Operación Liberterra II”, Guzmán Mejía fue interceptado por la policía dominicana cuando intentaba viajar desde República Dominicana hacia Chile acompañado por 11 ciudadanos haitianos, seis de ellos menores de edad.

Los niños, cuyas edades fluctuaban entre los 4 y los 16 años, no registraban ingreso legal a República Dominicana ni contaban con la autorización notarial de sus padres —quienes se encontraban en Chile— para viajar bajo la tutela de Guzmán Mejía.

Al ser consultado por la policía, el imputado declaró que un amigo desde Chile le había pedido trasladar a los menores y que aceptó hacerlo porque, según afirmó, no vio inconvenientes en ello.

Según pudo establecer Mega Investiga, Guzmán Mejía fue formalizado en República Dominicana y actualmente permanece sujeto a arraigo nacional, debiendo presentarse periódicamente ante el Ministerio Público de ese país.

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