Seguidilla de temblores sobre los 4,0 se perciben con poca diferencia horaria en la región de Valparaíso

16 ag. 2026 - 13:46 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde de este domingo 16 de agosto se ha registrado una seguidilla de temblores sobre 4,0 en la región de Valparaíso.

El hecho ha llamado la atención por la cercanía de tiempo entre ellos y porque se han percibido por la población.

El primero de ellos fue de magnitud 4,7, el segundo de 4,5, el tercero de 4,0 y el cuarto de 4,2.

Hasta el cierre de esta nota (13:46 horas) existen distintos movimientos telúricos en otras regiones del país, pero ninguno con tanta fuerza.

Mira el reporte de sismología:

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado de los temblores.

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