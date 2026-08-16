Segundo temblor sobre 4,4 en la zona central: Esto reportó sismología

16 ag. 2026 - 13:03 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde de este domingo 16 de agosto, se registró un sismo de magnitud 4.5, a las 12:57 horas, en la zona centro del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 38 km al noroeste de Valparaíso, con una profundidad de 22 km.

Este es el segundo sismo sobre los 4,4 en la misma zona, ya que a las 12:32 se reportó un movimiento telúrico de 4,7 a 45 km al oeste de Quintero.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado de los temblores.

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