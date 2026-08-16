"Me pudo costar la vida": Joven de Temuco denuncia que cable en desuso se enredó en su cuello mientras iba en bicicleta

16 ag. 2026 - 10:33 hrs.

¿Qué pasó?

Una joven de Temuco denunció un accidente que sufrió el pasado martes 11 de agosto mientras regresaba a su casa en bicicleta. Catalina Carter aseguró que un cable de telecomunicaciones que se encontraba tendido en la vereda terminó enredándose en su cuello y provocándole una lesión.

El hecho ocurrió en avenida San Martín, una vía de alto tránsito donde, según relató la afectada, decidió circular por la vereda debido a la oscuridad y a la falta de una ciclovía.

“De repente me encuentro con una serie de cableado que estaba tirado en plena vereda. En ese momento intento esquivarlo y termino con uno de ellos atado aquí en el cuello”, relató Catalina en conversación con Meganoticias Siempre Juntos. La joven aseguró que permaneció varios segundos con el cable alrededor del cuello y sufrió una quemadura que aún mantiene.

Tras el accidente, Catalina realizó una denuncia ante Carabineros y acudió a constatar sus lesiones. Además, aseguró que está realizando las consultas correspondientes para determinar contra quién emprender acciones legales. "Es un accidente que me pudo costar la vida", expuso.

En terreno, el periodista Diego Sanhueza constató que el cable continúa en el lugar, aunque ahora fue amarrado a la reja de una vivienda para evitar que vuelva a quedar tendido en la vereda. “Hay muchos cables acá que se encuentran en desuso”, señaló el periodista.

Según pudo constatar el equipo, se trataría de un cable de fibra óptica que tendría la identificación de la empresa Movistar, aunque todavía no se ha confirmado oficialmente a qué compañía pertenece. Desde la Seremi de Transportes y Telecomunicaciones de La Araucanía señalaron que durante este lunes recabarán antecedentes para determinar responsabilidades.

La situación ocurre a casi un año de la promulgación de la Ley Chao Cables, normativa que busca que las empresas de telecomunicaciones identifiquen, ordenen y retiren el cableado en desuso. “Lo que me ocurrió a mí podría ocurrirle a cualquier persona y en cualquier lugar de la ciudad, incluso del país”, advirtió Catalina.

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