Temblor se registra en la zona centro-norte del país: Conoce la magnitud del movimiento telúrico
- Por Meganoticias
¿Qué pasó?
La mañana de este domingo, a las 10:41 horas, un temblor de magnitud 3.5 se registró en la zona centro-norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.Ir a la siguiente nota
¿Dónde fue el epicentro?
De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 83 km al noreste de Paihuano, región de Coquimbo. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 126 km.
Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.
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